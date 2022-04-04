تفاصيل مسلسل المداح 2 الحلقة 4.. مصير حمادة هلال بعد كشفه سر الفتاة المقيدة

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تستعد قناة mbc مصر لعرض مسلسل المداح 2 الحلقة 4 في مساء اليوم الاثنين في تمام الساعة الثامنة، والتي يترقب الجمهور عرضها بلهفة شديدة.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل المداح 2 الحلقة 4

يستكمل مسلسل المداح 2 الحلقة 4 الأحداث التي حلت على الحلقة الثالثة في مساء أمس الاحد، وهي رؤية حمادة هلال للفتاة المقيدة في الحلم بالحقيقة وهي تجري من أهلها، وعندما سأل عنها شقيقتها قالت له أنها مصابة بمرض نفسي فهي تقوم بخلع ملابسها عندما يتقدم أي شخص لخطبتها أو يهم بالزواج بها.

أحداث مسلسل المداح 2 الحلقة 4

يرصد مسلسل المداح 2 الحلقة 4، ما سيحدث للفنان حمادة هلال الذي يجسد شخصية صابر، عندما يكشف سر الفتاة المقيدة، خاصة وأنه وصل لنصفه وهي قيام أحد من عائلة أسرة الفنان بإجراء سحر لها، وطلب من شقيقها مزاجه بقية أشقائها لمعرفة من السبب.

مواعيد عرض مسلسل المداح 2 الحلقة 4

يعرض مسلسل المداح 2 الحلقة 4، في مساء اليوم الاتنين الموافق 4 من شهر إبريل، على قناة mbc مصر كعرض أول في تمام الساعة الثامنة، كما تعرض قبل ذلك على منصة شاهد الالكترونية بدون فواصل إعلانية.

ويذاع على «mbc مصر 2» في تمام الساعة 5 عصرا، ويعاد 11 مساء.

أبطال مسلسل المداح 2

مسلسل المداح 2 بطولة كلا من الفنان حمادة هلال والفنانة هبه مجدي، كمال أبو رية، أحمد عبد العزيز، أحمد فؤاد سليم، بسمة ماهر، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، سهر الصايغ، هايدي رفعت، ولاء شريف، أحمد الجوهري، وآخرين والمسلسل من إخراج أحمد سمير فرج، وتأليف أمين جمال ووليد أبو المجد.

اشادات الجمهور بمسلسل المداح 2

جدير بالذكر أنه أشاد عدد كبير من الجمهور بمسلسل المداح 2، فجاءت تعليقاتهم على النحو الآتي: “أحلى مسلسل في رمضان”، “قسم بالله انا بقيت احلم نفس الاحلام بتاعتك ياعم”، “دا انا قربت اختم القران من الرعب”. وكان التعليق الابرز بينهم: “سيبك انت من الكلام دا والمسلسل احسن حاجه فيه انه في ذكر كتير وبيخلي الواحد قاعد بيذكر ربنا معاه”، والاخر: “دايما كنا بنقول ليه الدراما و السينما المصرية تفتقر الرعب .. حاليا بقينا نعرف نعمل رعب”.