محافظ قنا: استئناف مقابلات المواطنين بدءاً من غداً الثلاثاء

/690097/محافظ-قنا-استئناف-مقابلات-المواطنين-بدءا-من-غدا-الثلاثاء

أكد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا،على أن استئناف اللقاءات اليومية مع المواطنين الأكثر احتياجاً يبدء من غداً الثلاثاء لطرح مُشكلاتهم وحلها، بدءاً من غداً الثلاثاء، في الساعة الثامنة صباحاً وحتى الحادية عشر صباحيا من كل يوم، ويأتِ ذلك في إطار حرص المحافظ الدائم للإستماع إلى شكاوى المواطنين عن قرب وإيجاد الحلول المناسبة لها بعد توقف قرابة ٧ أشهر، بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا المستجد حرصا على سلامة وصحة المواطنين، مؤكدا أن قيادات المحافظة لن تدخر جهدا لإيجاد حلول مُرضية لمشاكلهم وفقا للوائح والقوانين.

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وأشار المحافظ، إلى أن قرار التوقف عن اللقاءات بالمواطنين، الذي دام نحو 7 أشهر متواصلة، كان بسبب انتشار وتفشي فيروس كورونا، لافتا إلى أن المحافظة لم تتوقف عن استقبال الشكاوى في تلك الفترة من خلال وسائل التواصل المختلفة مثل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، والصفحة الرسمية للمحافظة، أو عبر الفاكس، وذلك لإتاحة الفرصة أمام أكبر قاعدة من المواطنين أصحاب الشكاوى والطلبات لتقديمها للمسئولين، موضحا أن جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة حريصة على بحث جميع المشكلات المقدمة من المواطنين، والرد عليها في إطار من الشفافية، مشددا على قيادات الأجهزة التنفيذية والقطاعات الخدمية بالتواصل مع المواطنين والحل العاجل والفوري لمشاكلهم.

جميع الجهات التنفيذية حريصة على إرضاء المواطنين

وأشار محافظ قنا، إلى أن جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة حريصة على بحث جميع المشكلات المقدمة من المواطنين، والرد عليها في إطار من الشفافية، مشدداً على قيادات الأجهزة التنفيذية والقطاعات الخدمية بالتواصل مع المواطنين والحل العاجل والفوري لمشاكلهم .

منظومة شكاوي محافظة قنا استقبلت خلال عام 3939 شكوى

يذكر أن منظومة شكاوى محافظة قنا استقبلت خلال العام الماضي 3939 شكوى وطلب، نجحت في الاستجابة إلى 3843 شكوى وجاري فحص 96 مع الجهات المختصة بمعدل أداء متميز بنسبة 98% لإستقبال وحل شكاوى المواطنين، وذلك وفقا لتقرير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة الذي أعلنته رئاسة مجلس الوزراء، ومدى تفاعل واستجابة الجهات الحكومية للشكاوى المسجلة على المنظومة.