الانقاذ النهري ينتشل جثة بترعة الفؤادية بقنا

تمكنت قوات الإنقاذ النهري، اليوم الإثنين، من انتشال جثة شاب بعد غرقه في ترعة الفؤادية بمركز أبوتشت شمالي قنا، وتم إيداع الجثة بمشرحة المستشفى.

دوت الخليج

بدأت الواقعة بتلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد تمكن قوات الإنقاذ النهري تحت إشراف العميد هاني الاتربي، مدير الحماية المدنية، من انتشال جثة شاب غرق في ترعة الفؤادية بمركز أبوتشت، وتبين أن الجثة لشاب يدعي ضياء رأفت عبد الرشيد، 18 عاما.

تم نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

وفاة 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين

وفي سياق أخر شهدت طرق محافظة قنا، عدة حوادث، أسفرت عن وفاة 3 أشخاص، وإصابة 4 آخرين، حيث لقي طالب مصرعه، في حادث تصادم موتوسيكل مع سيارة ملاكي بقرية أبومناع بحري في دشنا، فيما أصيب ٤ آخرون في حادث على الطريق الصحراوي الغربي بالمراشدة، بينما لقي اثنان مصرعهما في حادثين آخرين.

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا من مستشفى فاو بدشنا، بمصرع طالب يبلغ من العمر ١٦ سنة، في حادث تصادم دراجة نارية مع موتوسيكل.

تلقي مدير الأمن إخطارًا من مستشفى قوص المركزي، بمصرع شابين في حادث انقلاب تروسيكل بقوص.

تحررت المحضر اللازمة لكل واقعة، وجار تحقيقات النيابة