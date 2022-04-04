تعرف على  مواعيد عمل بنك cib فى رمضان 2022

يبحث العديد من عملاء بنك cib، عن مواعيد عمل بنك في رمضان 2022، وذلك بالتزامن مع تغيير مواعيد العمل واستقبال العملاء علي مدار شهر رمضان المعظم، بحسب ما أعلنه البنك المركزي المصري.

دوت الخليج

البنك المركزي أعلن عن تعديل مواعيد العمل داخل جميع البنوك المصرية المختلفة وذلك بداية مع شهر رمضان المبارك.

مواعيد عمل بنك cib فى رمضان 2022 مصر

وأعلن بنك cibعن مواعيده عمله في رمضان والتي ستبدأ من الساعة 6صباحا حتي الساعة 1:30ظهرا يوميا من الأحد حتي الخميس.

وكان قد كشف البنك التجاري الدولي – مصر CIB في مصر، عن خطواته الجديدة نحو تنفيذ خطة العمل الخاصة بخفض الكربون للحد من آثاره السلبية علي البيئة وكذلك دعم التحول الأخضر.

خفض البصمة الكربونية من خلال إعادة تدوير البطاقات التالفة

البنك قام بالتعاون مع شركة مصرية متخصصة في إدارة المخلفات تسمي بيكيا، من أجل تجميع وإعادة تدوير البطاقات البنكية التالفة.

هذا التعاون يكشف لنا مدي التزام بنك CIB نحو خفض الكربون وتقليل انبعاثاته التي تنتج عن استهلاك المواد الخام وغيرها من المخلفات.

التحول نحو الأخضر

وتهدف هذه المبادرة، إلي التحول نحو الأخضر في الدولة المصرية، وكذلك رؤية مصر 2030، بالإضافة إلي اتفاقية باريس للمناخ، وتحقق كذلك أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة التي تنشدها الدولة المصرية، فضلا عن دمج ابتكارات الشركات الناشئة.

المبادرة تعد استكمالا لجهود بنك CIB للتخلص من البطاقات التالفة التي كان يتم التخلص منها سابقا في مواقع دفن النفايات، ومن خلال هذه المبادرة سيتم نقل البطاقات من البنك إلي منافذ إعادة تدوير النفايات التابعة للشركة المصرية المتخصصة في إدارة المخلفات "بيكيا".

أول تقرير للبصمة البيئية على مستوى مصر وأفريقيا

كما قام بنك CIB مؤخرًا بإصدار أول تقرير للبصمة البيئية على مستوى مصر وأفريقيا، والذي يعتبر أكثر شمولًا من تقرير البصمة الكربونية، ويأتي ذلك في إطار مكانة البنك الرائدة في مجال التنمية المستدامة.

المبادرة تهدف يهدف إلى تشجيع الشركات الناشئة والمؤسسات المالية والأفراد على دمج جهود الاستدامة في عملياتهم وممارساتهم اليومية.