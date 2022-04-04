موعد اجازة عيد الفطر 2022.. يتسائل العديد من المواطنين عن موهد عيد الفطر المبارك 2022 وذلك بعد قدوم شهر رمضان المبارك اعاده الله على الجميع بالخير واليمن ووالبركات.
دوت الخليج
موعد اجازة عيد الفطر 2022
وفي هذ السياق تحدث الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن هذه التساؤلات المتعلقة بموعد عيد الفطر 2022 في مصر.
الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية
واوضح الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، انه هذا اليوم سوف يتوافق في بداية شهر مايو في يوم 2 منه لعام 2022 .
كما اعلن الدكتور جاد القاضي، ئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ان صلاة العيد سوف تتوافق في الساعة 5:36 دقيقة في الصباح وذلك بحسب التوقيت المحلي للقاهرة.
موعد عيد الفطر 2022 في مصر
ونوه رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن هذا الموعد بالنسبة للعيد سوف يكون وفقا للدراسات والحسابات الفلكية ، والتي قام علماء متخصصين باجراءها .
موعد عيد الفطر 2022 في مصر
أقرأ ايضا: في إطار مبادرة«حياة كريمة»..سعفان يسلم 2166 وثيقة تأمين ضد الحوادث الشخصية للعمالة غير المنتظمة بالقليوبية
وأوضح جاد القاضي أن موعد صلاة العيد في 2022 بمحافظة الجيزة سوف تكون الساعة 5:37 صباحا .
أما في محافظة الإسكندرية سوف يكون الساعة 5:40 صباحا.
صلاة العيد في محافظة بورسعيد
واوضح ئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن صلاة العيد في محافظة بورسعيد سوف تكون الساعة 5:30 صباحت، أما في السلوم فسوف تكون 5:58 صباحا ، وبالنسبة لمحافظة العريش فسوف تكون الساعة 5:25 صباحا .
هذا وحل علينا شهر رمضان البمارك في الثاني من ابريل ، حيث انتظره المسلمون في كافة انحاء العالم ، وذلك لان هذا الشهر الكريم خصه الله تعالى بالفضل والثواب، وفيه ترفع الاعمال الى الله.
وفي سياق اخر حذرت وزارة الصحة والسكان من التهاون في الاجراءات الاحترازية في هذا الشهر الكريم، وذلك لما يحدث من زيارات من كل المحافظات الامر الذي يمثل بيئة خصبة لانتقال الفيروس بشكل كبير، هو ومتحوراته.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موعد اجازة عيد الفطر 2022 في مصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.