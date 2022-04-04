موعد اجازة عيد الفطر 2022 في مصر

موعد اجازة عيد الفطر 2022.. يتسائل العديد من المواطنين عن موهد عيد الفطر المبارك 2022 وذلك بعد قدوم شهر رمضان المبارك اعاده الله على الجميع بالخير واليمن ووالبركات.

دوت الخليج

موعد اجازة عيد الفطر 2022

وفي هذ السياق تحدث الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن هذه التساؤلات المتعلقة بموعد عيد الفطر 2022 في مصر.

الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية

واوضح الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، انه هذا اليوم سوف يتوافق في بداية شهر مايو في يوم 2 منه لعام 2022 .

كما اعلن الدكتور جاد القاضي، ئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ان صلاة العيد سوف تتوافق في الساعة 5:36 دقيقة في الصباح وذلك بحسب التوقيت المحلي للقاهرة.

موعد عيد الفطر 2022 في مصر

ونوه رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن هذا الموعد بالنسبة للعيد سوف يكون وفقا للدراسات والحسابات الفلكية ، والتي قام علماء متخصصين باجراءها .

موعد عيد الفطر 2022 في مصر

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وأوضح جاد القاضي أن موعد صلاة العيد في 2022 بمحافظة الجيزة سوف تكون الساعة 5:37 صباحا .

أما في محافظة الإسكندرية سوف يكون الساعة 5:40 صباحا.

صلاة العيد في محافظة بورسعيد

واوضح ئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن صلاة العيد في محافظة بورسعيد سوف تكون الساعة 5:30 صباحت، أما في السلوم فسوف تكون 5:58 صباحا ، وبالنسبة لمحافظة العريش فسوف تكون الساعة 5:25 صباحا .

هذا وحل علينا شهر رمضان البمارك في الثاني من ابريل ، حيث انتظره المسلمون في كافة انحاء العالم ، وذلك لان هذا الشهر الكريم خصه الله تعالى بالفضل والثواب، وفيه ترفع الاعمال الى الله.

وفي سياق اخر حذرت وزارة الصحة والسكان من التهاون في الاجراءات الاحترازية في هذا الشهر الكريم، وذلك لما يحدث من زيارات من كل المحافظات الامر الذي يمثل بيئة خصبة لانتقال الفيروس بشكل كبير، هو ومتحوراته.