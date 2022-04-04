عاجل- قائمة الأسعار العادلة.. إجراءات حكومية لضبط الأسواق

جدة - نرمين السيد - حضر الاجتماع الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الإجتماعى، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء محمد عبدالمقصود، رئيس قطاع الأزمات بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وأيمن حسام، رئيس جهاز حماية المستهلك، ومسؤولى الجهات المعنية.
وخلال الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على ضرورة التنسيق الدائم مع اتحاد الغرف التجارية، لإعلان قائمة بالأسعار العادلة للسلع الأساسية، بما يحقق مصلحة المواطن والتاجر، حتى لا تترك الفرصة للبعض لاستغلال الوضع والمغالاة فى أسعار أى سلعة.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولى، إلى أنه لا أحد ينكر أن هناك تخفيضا للأسعار فى المعارض والمنافذ المختلفة التى وفرتها الدولة، ولكن هناك شكاوى تم رصدها من المواطنين تعكس المغالاة الشديدة لبعض المحلات والسوبر ماركت فى أسعار بعض السلع، مؤكدا أن قائمة الأسعار العادلة ستسهم فى الحد من هذه الممارسات، خاصة وأن جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين سيقومان بتلقى الشكاوى، والتعامل معها على الفور، مؤكدا أننا لا نستهدف أن يخسر التجار، ولكن لن نسمح بارتفاعات غير مبررة، ومبالغ فيها فى أسعار السلع الأساسية.
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