عاجل- «التعليم» تطلق استمارة اكتشاف الموهوبين فى الأولمبياد (رابط التقديم)

ووفقا لبيان صحفى، اليوم الإثنين، يأتى هذا فى ضوء توجيهات الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بالاهتمام بالأنشطة التربوية وإقامة الأولمبياد القومى والإفريقى فى العلوم والفنون والآداب والرياضيات والسياحة والآثار وابتكار ريادة الأعمال.
وأكدت الوزارة أنه يمكن لكل التلاميذ بالمرحلتين الابتدائية - من الصف الرابع الابتدائى- والمرحلة الإعداد ية بالمشاركة فى ملء استمارة قياس الميول والاتجاهات إلكترونيا لمعرفة مجال التميز والموهبة لدى التلاميذ بالمدارس بجميع أنواعها: حكومی، خاص، رسمى متميز لغات..، وذلك بالتسجيل على الموقع التالى: اضغط هنا
ولمزيد من المعلومات عن تفاصيل الأولمبياد، الدخول على الموقع الرسمى للوزارة من خلال اضغط هنا.
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