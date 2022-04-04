عاجل- رياح مثيرة للأتربة وحرارة شديدة.. الأرصاد تعلن طقس الغد

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد البلاد غدا الثلاثاء، ارتفاعا ملحوظا فى درجات الحرارة ليسود طقس شديد الحرارة نهارا، معتدل ليلا على كل الأنحاء، مع نشاط للرياح على مناطق من غرب البلاد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة.





وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وإرتفاع الموج فيه من 1.5 متر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1.5 متر إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية شرقية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر: العظمى الصغرى

القاهرة 39 22

الاسكندرية 36 20

وادى النطرون 37 18

طنطا 37 19

شبين الكوم 36 19

دمنهور 37 20

بلطيم 38 21

مطروح 37 20

السلوم 38 21

سيوة 37 22

بورسعيد 35 20

دمياط 35 20

الزقازيق 37 20

المنصورة 36 19

الاسماعيلية 39 19

السويس 40 19

العريش 31 19

رفح 30 20

رأس سدر 39 19

نخل 37 18

نويبع 38 19

طابا 36 20

كاترين 30 19

الطور 35 20

شرم الشيخ 35 24

الغردقة 34 23

مرسى علم 36 22

الفيوم 40 20

بنى سويف 40 20

المنيا 39 21

أسيوط 40 20

سوهاج 42 22

قنا 41 22

الأقصر 42 23

أسوان 41 24

ادفو 41 21

أبوسمبل 41 22

الوادى الجديد 42 24

شلاتين 35 19

ابو رماد 34 18

حلايب 33 20

رأس حدربة 34 18

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