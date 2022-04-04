/690101/النائب-عاطف-كعربان-حياة-كريمة-مشروع- قومي-غير-وجه-الحياة-وأساس-بناء-الجمهورية-الجديدة

قال النائب عاطف عثمان كعربان، عضو مجلس النواب، إن مبادرة «حياة كريمة» تعد من أهم المشروعات القومية، الذي غير وجه القرى المصرية وتحسين مستوى جميع الخدمات بها.

دوت الخليج

مبادرة حياة كريمة مشروع قومي غير وجه الحياة و أساس بناء الجمهورية الجديدة

ونوه كعربان ، في تصريحات صحفية له اليوم، أن مشروع حياة كريمة يعتبر مشروع القرن الواحد والعشرون، وأول اهتمام حقيقي بالقرى المصرية، حيث يوفر حياة كريمة وآمنة للمواطن تشمل جميع الخدمات الأساسية فى القري والريف المصري من رصف وصرف صحي ومياه وغيرها من الخدمات الأساسية.

وأكد عضو مجلس النواب، أن الهدف من المشروع هو إعادة توزيع الإمكانيات الاقتصادية للدوله وللمجتمع ، مشيرا إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي يسعى دائما لتحسين جودة حياة المواطن المصري للأفضل .

واكد أن الدولة تسير على الطريق الصحيح بقيادة الرئيس السيسي الذي يحرص كل الحرص على إزالة العراقيل أمام المواطن.،مشيرا الى أن المبادرة تدخلت بشكل عاجل وسريع لتحسين وتطوير كل مناحي الحياة وتعد أساس بناء الجمهورية الجديدة التي وعد بها الرئيس السيسي الشعب المصري، لافتا إلى أن مصر في المستقبل القريب وبفضل هذه المبادرة والمشروعات التى تمت على أرض الواقع ستكون واحدة من أهم الدول الاقتصادية الواعدة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

وقام الرئيس عبدالفتاح السيسي عقد اجتمام مع رئيس مجلس الوزراء ، وإيضا وزير التموين والتجارة الداخلية، و وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة .

النائب عاطف كعربان "حياة كريمة" مشروع قومي غير وجه الحياة وأساس بناء الجمهورية الجديدة

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاجتماع بالمحافظة على استمرارية المخزون الاستراتيجي داخل الدولة من السلع الغذائية الرئيسية ومتابعة أسعارها السوقية للقضاء علي احتكار التجار، وذلك لتلبية احتياجات المواطن المصري بالكميات والأسعار المناسبة لة ، وتوفير السلع بالمنافذ الحكومية والتموينية على مستوى الجمهورية .

و تم عرض خلال الإجتماع جهود الدولة المصرية للتوسع في إنتاج الأسمدة ، في ضوء كونها من أهم المدخلات المؤثرة على الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي في العالم كامل ،و إيضا حرص الدولة المصرية على تعظيم مستلزمات الإنتاج الزراعي.