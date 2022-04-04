/690092/علاء-قريطم-الدولة-تضع-الصناعة-كأولوية-وتقدم-تيسيرات-للمستثمرين-ورجال-الأعمال

قال النائب علاء حمدي قريطم عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن العمل الحكومي يسير على قدم وساق، بتوجيهات الرئيس السيسي، لتعزيز الصناعة المحلية، وتقليل فاتورة الاستيراد من الخارج والوصول بالصادرات المصرية، إلى نحو 100 مليار دولار في العام الواحد، بعدما تجاوزت مؤخرا حاجز الـ41 مليار دولار.

دوت الخليج

الدولة تضع الصناعة كأولوية قصوى في المرحلة الراهنة وتقدم تيسيرات للمستثمرين ورجال الأعمال

ونوه قريطم ، في بتصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة وبتوجيهات مباشرة من القيادة السياسية، تعطى أولوية قصوى لملف الصناعة، وتعمل على ‏تيسير جميع الإجراءات المطلوبة للشركات والمصانع. والعمل على توفير مستلزمات الانتاج، بهدف تعميق التصنيع المحلى، وزيادة نسب الصادرات المصرية للخارج وإتاحة عشرات الآلاف من فرص العمل للشباب.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن اعتبار تعميق التصنيع المحلي والصناعة برمتها أولوية قصوى للوطن سينعكس بكل إيجابية على الاقتصاد الوطني، الذي حقق نسبة نمو وصلت إلى نحو 9% سنويا خلال العام الماضي برغم جائحة كورونا.

واختتم، بأن البدء في بناء عشرات من المجمعات الصناعية الضخمة وإتاحتها للمستثمرين ورجال الأعمال، خطوة لم تحدث في مصر من قبل، للنهوض بالصناعة ودفعها للأمام وزيادة مساهمتها بالناتج القومي.

وتم ذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، تم عقد اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء ، وإيضا وزير التموين والتجارة الداخلية، و وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع قد تناول "استعراض موقف السلع الاستراتيجية الغذائية في الدولة المصرية ومتابعة توفرها في الأسواق على مستوى الجمهورية لكافة المواطنين .

وقد تم عرض خلال الاجتماع موقف المخزون الاستراتيجي إلي جميع السلع الغذائية الأساسية داخل للدولة، خاصة السكر ،والزيت ،والقمح ،واللحوم ،والدواجن ،والاسماك مع التأكيد على عدم وجود أية مشكلة في توفير تلك السلع للمواطنين في الدولة المصرية وأن الحكومة تعمل علي تخطيط مسبق للدولة بالحفاظ على استمرارية المخزون الاستراتيجي منها لمدة لا تقل عن متوسط ٦ شهور .