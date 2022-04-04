/690091/محافظ-المنوفية-يأمر-بإنهاء-إجراءات-التأمين-الصحي-لمواطن-يعاني-من-ضعف-بالسمع

واصل اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الاثنين، لقائه اليومى بعدد من المواطنين بمكتبه بالديوان العام .

دوت الخليج

حيث وجه محافظ المنوفية بسرعة إنهاء إجراءات التأمين الصحى لمواطن من ناحية الكوم الأخضر بمركز شبين الكوم يعانى من ضعف بالسمع ويحتاج إلى إجراء فحوصات طبية عاجلة وتركيب سماعة ، وكلف إدارة العلاقات العامة بإصطحاب المواطن لمستشفى التأمين الصحى لتسهيل الإجراءات اللازمة مراعاة لظروفه الصحية.

تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية الشاملة أمام المواطنين لتخفيف العبء عن كاهلهم

كما شدد على كافة الجهات المعنية بتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية الشاملة أمام المواطنين لتخفيف العبء عن كاهلهم ، هذا وقد وجه المحافظ مدير مديرية الثقافة بتبنى موهبة طفلة من ذوى الهمم من قرية مناوهلة بمركز الباجور تجيد عمل مجسمات صلصال و عرض منتجاتها الفنية بقاعة المراسم بقصر ثقافة شبين الكوم ، فضلا عن صرف دعم مادى من المحافظة لتوفير الإحتياجات اللازمة لممارسة هوايتها وتنميتها كونها نموذج فريد لذوى الهمم ومتحدى الإعاقة.

كما إستمع محافظ المنوفية لمواطنه من مركز شبين الكوم تضرر من وقوع تعدى على قطعة أرض خاصه بها ، وعلى الفور كلف بنزول لجنة من الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة وبالتنسيق مع التخطيط العمرانى بالديوان العام ورئيس الوحدة لفحص الشكوى على الطبيعة وعرض تقرير مفصل في غضون ثلاثة أيام .

شكوى معلم بمدرسة جنزور الإعدادية المشتركة

ووجه المحافظ المستشار القانوني للمحافظة بالفحص وإبداء الرأي القانوني حيال شكوى معلم بمدرسة جنزور الإعدادية المشتركة ببركة السبع يتضرر من خصم شهرين من راتبه ويلتمس رفع الضرر الواقع عليه نظراً لظروفه الإجتماعية ، فيما كلف المحافظ رئيس الوحدة المحلية بمركز ومدينة شبين خلال إتصال هاتفى بإعفاء موظف بالوحدة المحلية بقرية شبراباص يبلغ من العمر 59 عاماً يتضرر من نقله إلى القسم الهندسى بالوحدة نظراً لظروفه الصحيه ، وفى لفته إنسانيه قرر محافظ المنوفية تخفيض الغرامة المرورية الواقعة على مواطنه من كفر الشبع بالشهداء تعول ثلاثة أبناء أحدهم من ذوى الهمم.

وأكد محافظ المنوفية على إستمرار عقد لقاءاته اليومية بالمواطنين من أبناء وأهالى المحافظة للتعامل الفورى مع شكواهم مؤكداً بأن جميع الأجهزة الخدمية والتنفيذية بالمحافظة تعمل بكامل طاقتها لتقديم خدمة أفضل للمواطن.