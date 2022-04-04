/690089/جامعة-أسيوط-توقع-بروتوكول-تعاون-بين-الشركة-الدولية-للمستلزمات-الطبية

وقعت جامعة أسيوط برئاسة الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، بروتوكول تعاون بين الشركة الدولية للمستلزمات الطبية، في إطار فعليات المشروع الكوري " تنمية القدرات البحثية والتعليمية بالتقنيات المتقدمة بكلية الهندسة والممول من وزارة التعليم بكوريا الجنوبية والمنفذ بواسطة جامعة كورياتك، وذلك تحت رعاية رئيس الجامعة ورئيس مجلس إدارة المشروع الكوري، والدكتور أحمد المنشاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وبحضور الدكتور نوبي محمد حسن عميد كلية الهندسة ومدير المشروع الكوري، والدكتور مؤمن طه المليجي وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد حمزة رئيس قسم الهندسة الميكانيكية بالكلية.

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المشروع الكوري

وقد صرح الدكتور نوبي محمد حسن بأن البروتوكول يأتي ضمن أنشطة المشروع الكوري التي تهدف الى تنمية وتعزيز العلاقة بين الجامعة والصناعة ليؤسس لعلاقة طويلة الأمد ترتكز على المنفعة المتبادلة والمشاركة بين الطرفين في العملية التعليمية والعملية الصناعية بما يحقق التنمية المستدامة للمجالين، حيث تتميز الشركة بتصنيع مجموعة من المستلزمات الطبية شديدة الدقة والأهمية، من خلال عدة مصانع داخل وخارج مصر وتقوم بتصديرها لجميع دول العالم.

المستلزمات الطبية

ومن جانبه أوضح الدكتور مؤمن طه المليجي أن البروتوكول ينص على عدد من قواعد العمل المشترك بين الطرفين حيث توفر الشركة الدولية للمستلزمات الطبية تدريبات سنوية لطلاب كلية الهندسة بأقسام الهندسة الميكانيكية والكهربائية والطبية بما يهيئ الطلاب لبيئة العمل الصناعي ويؤهلهم لسوق العمل بعد التخرج، كما تشارك الشركة مع الكلية في البحوث العلمية في المجالات ذات الاهتمام المشترك سواءً الطلابية مثل طرق التدريس واللوائح بما يناسب سوق العمل أو البحوث العلمية باستخدام معامل كلية الهندسة المتطورة، بينما توفر كلية الهندسة تدريبات متخصصة ومتقدمة بواسطة أعضاء هيئة تدريس الكلية لمهندسي وفنيي الشركة.

واستطرد الدكتور أحمد حمزة الحسيني أن توقيع البروتوكول يهدف، إلى جانب تأهيل الطلاب لسوق العمل من الجامعة مباشرةً، إلى مشاركة الجهات الصناعية في البحوث العلمية مع الجامعة، كما يعتبر أول حلقة في سلسلة بروتوكولات مع مجموعة من المصانع المحلية والعالمية لتنفيذ رؤية المشروع والتأكد من استمرارية أهدافه حتى بعد انتهائه.