تحرير 36 محضرًا خلال حملة تموينية مكبرة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع مديرية الطب البيطري ومباحث التموين، اليوم الاثنين، حملات مكثفة علي الأسواق بنطاق مركزي فرشوط ونجع حمادي، أسفرت عن تحرير 36 محضر مخالفة تموينية متنوعة .

دوت الخليج

وقال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أن المخالفات التموينية شملت تحرير 7 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار، وعدد 5 محاضر خبز غير مطابق للمواصفات، و6 مخالفة تصرف في دقيق مخابز، و5 مخالفة عدم الإعلان عن قائمة التشغيل، و4 مخالفة عدم نظافة أدوات العجن، و3 مخالفة عدم إعطاء بون صرف، و2 مخالفة مخابز مغلقة، و 1 مخالفة تصرف في شكارة دقيق مخابز، و 2 مخالفة توقف عن الإنتاج، و1 مخالفة عدم احتفاظ بسجل 21 بترول لمحطة وقود، مؤكدا أن حملات الرقابية التموينية على الأسواق مستمرة بشكل دوري لضبط الأسعار ومنع تلاعب التجار، وكذا ضبط السلع مجهولة المصدر، والمنتهية الصلاحية لحماية حقوق المستهلك، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

جولة ميدانية مفاجئة علي مركزي نجع حمادي وأبو تشت لضبط الأسعار

فيما قام المهندس نبيل الطيبى السكرتير العام للمحافظة بجولة ميدانية مفاجئة علي مركزي نجع حمادي وأبو تشت لضبط الأسعار ومتابعة حركة البيع والشراء بالأسواق ومعارض أهلا رمضان، والتى تضم السلع الغذائية والأساسية التى يتم استهلاكها خلال شهر رمضان المبارك، تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية بضبط منظومه الأسعار وإحكام السيطرة على الأسواق.

مطحن شركة مصر العليا بنجع حمادي

وبدأ لسكرتير العام لمحافظة قنا جولته بتفقد مطحن شركة مصر العليا بنجع حمادي للوقوف على انتظام العمل وجودة الدقيق المستخرج من المطحن قبل توزيعه على مستودعات الدقيق والمخابز بالمحافظة، فضلا عن تفقد مجمع شوادر نجع حمادي، وأطمئن علي توافر الخضروات والفاكهة بكميات مناسبة مؤكدا عليهم بضرورة الالتزام بالأسعار الإسترشادية لبيع الخضروات والفاكهة لتلبية احتياجات محدودى الدخل والمواطن البسيط ومساعدتهم في شراء احتياجاتهم بأسعار مخفضة خاصة خلال شهر رمضان المبارك .

كما تابع حركة البيع والشراء بمعرضي أهلا رمضان وعددًا من السلاسل التجارية ومحال الجزارة بمركزي نجع حمادي وأبو تشت، و حرص على مقابلة عددًا من المواطنين ممن تصادف وجودهم، وطمأنهم بتوافر كميات مناسبة كمخزون استراتيجى من مختلف أنواع السلع الغذائية والتموينية

كما شهد تسليم كراتين المواد الغذائية بنجع حمادي للأسر الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي يتم توزيعها بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، والتي انطلقت تحت شعار "حياة كريمة أيد بتبني وايد بتساعد"، بالتنسيق مع مؤسسة حياة كريمة، لافتا أن مديرية التضامن الاجتماعى قامت بإنتقاء مجموعة من الجمعيات الأهلية بالمحافظة والتي تتمتع بسمعة طيبة لتتولي توزيع كراتين المواد الغذائية على لأسر الأولى بالرعاية وذلك عقب مراجعة الكشوف المدرجة لحالات تكافل وكرامة، بالتنسيق مع رؤساء الوحدات الاجتماعية بالمراكز المستهدفة، للتأكد من وصول تلك المساعدات إلى مستحقيها.