بعد غياب 7 أشهر.. محافظ قنا يعلن استئناف لقاءات المواطنين بمكتبه

أعلن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، اليوم الاثنين، عن استئناف لقاءاته اليومية بالمواطنين بدءا من غدا الثلاثاء، في تمام الساعه الثامنة وحتي الساعه الحادية عشر صباحا بشكل يومي ، وذلك في إطار حرصه الدائم للإستماع إلى شكاوى المواطنين عن قرب وإيجاد الحلول المناسبة لها بعد توقف قرابة ٧ أشهر ، بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا المستجد حرصا على سلامة وصحة المواطنين، مؤكدا أن قيادات المحافظة لن تدخر جهدا لإيجاد حلول مُرضية لمشاكلهم وفقا للوائح والقوانين.

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وأضاف «الداودي» أن قرار تأجيل لقاءات المواطنين جاء تطبيقا للإجراءات الاحترازية لا سيما أن تلك الفترة شهدت إرتفاع معدل الإصابات بفيروس كورونا المستجد، لافتا إلى أن المحافظة لم تتوقف عن إستقبال الشكاوى في تلك الفترة من خلال وسائل التواصل المختلفة مثل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، والصفحة الرسمية للمحافظة، أو عبر الفاكس، وذلك لإتاحة الفرصة أمام أكبر قاعدة من المواطنين أصحاب الشكاوى والطلبات لتقديمها للمسئولين

المحافظ: الجهات التنفيذية حريصة على بحث جميع المشكلات المقدمة من المواطنين

موضحا أن جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة حريصة على بحث جميع المشكلات المقدمة من المواطنين، والرد عليها في إطار من الشفافية، مشددا على قيادات الأجهزة التنفيذية والقطاعات الخدمية بالتواصل مع المواطنين والحل العاجل والفوري لمشاكلهم .

منظومة شكاوى محافظة قنا

يشار الى أن منظومة شكاوى محافظة قنا استقبلت خلال العام الماضي 3939 شكوي وطلب ، نجحت في الاستجابة الي 3843 شكوي وجاري فحص 96 مع الجهات المختصة بمعدل أداء متميز بنسبة 98% لإستقبال وحل شكاوى المواطنين، وذلك وفقا لتقرير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة الذي أعلنته رئاسة مجلس الوزراء، ومدى تفاعل واستجابة الجهات الحكومية للشكاوى المسجلة على المنظومة.