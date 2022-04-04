/690100/إهداءات-لنجوم-راحلين-وأزمات-تهدد-بالوقف-أبرز-الأحداث-التي-حلت-على-دراما-رمضان-في-يومين

شهدت الساحة الفنية في رمضان 2022 مع بداية عرض المسلسلات الدرامية والاعلانات المختلفة عدد من الأحداث المتنوعة بين المأسوية والتي حملت في ثناياه معاني الانسانية.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير أبرز الأحداث التي حلت على دراما رمضان 2020 في يومين

إهداءات لنجوم راحلين في الحلقة الأولى من مسلسلات رمضان 2022

بدأ عدد من تترات مسلسلات رمضان 2022 إهداء لنجوم كبار وبارزين، رحلوا عن عالمنا السنة الماضية كان من بينهم مسلسل الاختيار 3 الذي قام بعمل اهداء خاص للسيناريت وحيد حامد، اذ كتب مع بداية عرض الحلقة الاولى من العمل: “تهدي اسرة الاختيار، هذا العمل إلى روح الكاتب والسيناري وحيد حامد”.

وظهر في بداية تتر مسلسل في بيتنا روبوت 2 إهداء خاص للفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، التي كانت تشارك في الجزء الأول من العمل.

وعلى نفس السياق قام صناع مسلسل الكبير أوي 6، مع بداية تتر الحلقة الأولى من المسلسل بإهداء خاص للفنان الكبير الراحل سمير غانم الذي لفظ أنفاسه الأخيره بعد صراع كبير مع فيروس كورونا المستجد، وكتب في الإهداء: "إهداء إلى من أضحكنا وعلمنا الضحك الاستاذ سمير غانم".

أزمات تهدد مسلسلات رمضان 2022 بالوقف

وشهدت الساحة أيضا أزمات عديدة هددت بعض مسلسلات رمضان 2022 بالوقف، بدأت بمسلسل دنيا تانية، بعد أن أصدر المجلس الأعلى للاعلام قرار بمنع عرض الحلقة الأولى من العمل، بسبب مشاهد غير لائقة جمعت الفنانة مي سليم بالفنان فراس سعيد وصفها الأعلى للاعلام بأنها تتعلق بزنا المحارم، من جانبه استجابة قناة النهار لذلك القرار على الفور وأعادت الحلقة الأولى من المسلسل بعد حذف المشهد.

أما عن مسلسل انحراف، فأصدر أحد أعضا مجلس النواب بيان للمجلس الأعلى للاعلام يطالب به بوقف عرض مسلسل انحراف الذي تخوض بطولته الفنانة الكبيرة روجينا، وذلك بسبب مشهد قتل روحينا للفنان لطفي لبيب الذي يجسد أحد شخصيات رجال الأعمال، وكان مواجهة تلك الأزمة التي حلت بمسلسل انحراف عن طريق الجمهور الذي دشن هشتاج “ضد وقف مسلسل انحراف”.

إعلانات رمضان 2022

ولم تفلت اعلانات رمضان 2022 من الأزمات هي الأخرى، اذ بدأت بإعلان المعمار المرشدي، التي تقدمه الفنانة ميريام فارس مع المطرب أبو والفنان أحمد حاتم، اذ غضب عدد كبير من الجمهور بسبب رقصات ميريام فارس المثيرة، لكن سرعان ما استجابت الشركة المنتجة للاعلان وقامت باستبدال تلك المشاهد بمشاهد أخرى.

هذا وأعلن المجلس الأعلى للإعلام بوقف إعلان دايس مشيرين إلى أنه تنمر على الأطباء كما يتضمن الاعلان محتوي يتعارض مع آداب و آخلاقيات المجتمع المصري.