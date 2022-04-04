/690099/نواب-البرلمان-توجيهات-الرئيس-السيسي-بتوفير-السلع-الأساسية-للمواطنين-تعكس-الاستراتيجية-الواضحة-للدولة-والقيادة-السياسية-بانحيازها-للمواطن-المصري-والتصدي-لارتفاع-الأسعار

أشاد نواب البرلمان بتوجيهات الرئيس السيسي لتوفير السلع الاسترتيجية بكميات تكفي احتياجات المواطنين، خاصة فى شهر رمضان المبارك، لإضافة لإتاحتها بمختلف المنافذ الحكومية والتموينية، مؤكدين أنها تعكس الاستراتيجية الواضحة للدولة والقيادة السياسية بانحيازها للمواطن المصري والتصدي لارتفاع الأسعار ، الذي نتج عن الأزمة الروسية الاوكرانية.

دوت الخليج

النائب سامي نصر: توجيهات السيسي بالحفاظ على المخزون الاستراتيجي للسلع يؤكد انحيازه للمواطن البسيط

حيث قال النائب سامي نصر الله، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن التوجيهات الصادرة عن الرئيس السيسي بالمحافظة على استمرارية المخزون الاستراتيجى من السلع ومتابعة أسعارها السوقية، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين بالكميات والأسعار المناسبة، واتاحتها بمختلف المنافذ الحكومية والتموينية، تؤكد الاستراتيجية الواضحة والمعلنة من الدولة بانحيازها للمواطن المصري والتصدي لارتفاع الأسعار والعمل على كبحها وضبط المحتكرين.

وشدد عضو صناعة البرلمان، على أن متابعة رئيس الدولة بنفسه لمخزون السلع الاستراتيجية والتوجيه باستمرار الحفاظ على هذا المخزون وإتاحة كل السلع وبوفرة في الأسواق، يؤكد أن الدولة عازمة على تخطي الأزمة الاقتصادية الحالية، مثلما حدث في جائحة كورونا والجميع يثقون في تحقيق هذا.

واختتم النائب سامي نصر الله، بأن الرئيس السيسي وعبر كل قراراته وتوجيهاته يثبت انحيازه للمواطن البسيط، وتوفير احتياجاته من السلع الأساسية وغيرها في مختلف المجالات، وهو ما حافظ على مكانته في قلوب ملايين المصريين.

النائب فرج فتحي: اجتماع الرئيس السيسى لمتابعة توافر السلع الاستراتيجية بعث برسالة طمأنة للمواطنين

أكد النائب فرج فتحي فرج، أمين سر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، أن اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسى، مع الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء، يؤكد حرصه على متابعة توافر السلع الاستراتيجية الغذائية في الأسواق على مستوى الجمهورية.

وقال «فرج»، إن الاجتماع تناول استعراض المخزون الاستراتيجي لجميع السلع الغذائية الأساسية للدولة، خاصة القمح، والأرز، والسكر، والزيت، واللحوم والدواجن والأسماك، وذلك في إطار خطة الدولة لتأمين المخزون الاستراتيجي لمدة 6 شهور، مؤكدًا أن الاجتماع بعث برسائل طمأنة للمواطنين تجاه الشهور القادمة، وأنه لا صحة لما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اختفاء عدد من السلع.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أهمية توجيهات الرئيس للتوسع في إنتاج الأسمدة، في ضوء حرص الدولة المصرية على تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من المحاصيل الأساسية، وهو ما يتطلب تعظيم مستلزمات الإنتاج الزراعي، مؤكدًا أن توجيهات الرئيس رسالة قوية لأصحاب المصانع بتوجيه انتاجهم للسوق المحلي أولا، حتى لا يتسبب نقص الأسمدة في تعطيل خطط الدولة في الانتاج الزراعي والتوسعات الأفقية والرأسية في الأراضي المستصلحة لتغطية الاحتياجات الغذائية.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، قد اجتمع امس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أ.ح وليد أبو المجد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، لاستعراض عدد الموقف بشأن عدد من الملفات الهامة منها، السلع الاستراتيجية الغذائية ومتابعة توفرها في الأسواق على مستوى الجمهورية، والتوسع في إنتاج الأسمدة لتحقيق الأمن الغذائي.