الرعاية الصحية تعلن حصول مستشفى طبية التخصصي بالأقصر على درجة الاعتماد وفقًا...

هيئة الرعاية الصحية: مستشفى طيبة التخصصي بالأقصر هي أول مستشفى تابعة للهيئة معتمدة بإقليم جنوب الصعيد

رئيس هيئة الرعاية الصحية يثمن جهود كتيبة العمل بمستشفى طيبة التخصصي للوصول بها إلى درجة الاعتماد القومية المعترف بها دوليًا

رئيس هيئة الرعاية الصحية: التأمين الصحي الشامل سيحدث نقلة نوعية كبرى في جودة الخدمات الصحية ومطابقتها للمعايير العالمية خلال الـ 10 أعوام المقبلة

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن اعتماد مستشفى طيبة التخصصي التابع لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، كأول مستشفى معتمد بإقليم الصعيد، وذلك طبقًا لمعايير الاعتماد القومية طبقًا للنسخة المحدثة لمعايير اعتماد المستشفيات GAHAR 2021 والمعتمدة دوليًا من جمعية الإسكوا العالمية.

وأشارت الهيئة في بيان لها، إلى أن مستشفى طيبة التخصصي بمحافظة الأقصر التي تعد أول مستشفى تابع لهيئة الرعاية الصحية، بإقليم جنوب الصعيد، يحصل على هذه الدرجة من الاعتماد، وذلك لاجتياز المستشفى لمعايير الاعتماد القومية المعتمدة من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية "الإسكوا"، والتي تضاهي نظم الصحة العالمية لضمان سلامة وأمان وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، وترسخ الركائز الأساسية في نجاح تقديم الخدمات بمنشآت هيئة الرعاية الصحية.

وأعرب الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن بالغ سعادته لحصول المستشفى على درجة الاعتماد المعترف به دوليًا من جمعية الإسكوا، بما يعني مطابقتهما لأعلى المعايير العالمية ويؤكد جودة الخدمات الصحية المقدمة وجودة مخرجات النظام الصحي بمنشآت هيئة الرعاية الصحية وتوافقها مع المواصفات القياسية الدولية، وبما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030 فيما يتعلق بمحور الصحة، لافتًا إلى أن التأمين الصحي الشامل سيحدث نقلة نوعية كبرى في جودة الخدمات الصحية ومطابقتها للمعايير العالمية ومستوى تقديم الخدمة ستكون أكثر جودة خلال الأعوام المقبلة التي حددها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لامتداد المنظومة كاملة إلى كافة محافظات الجمهورية بنهاية 2030 .

وأضاف، أن اجتياز المستشفيات معايير الاعتماد القومية المعتمدة دوليًا من جمعية الإسكوا يعني مطابقتها لـ "شروط ومتطلبات الاعتماد، معايير الرعاية المتمركزة حول المريض، المعايير المتمركزة حول المنشآة، المتطلبات الإضافية"، لافتًا أن تلك المعايير التي تضمن الرعاية الصحية المتكاملة والمميزة التي ترتكز على المريض طبقًا للمعايير العالمية المعتمدة، وتؤسس للثقافة المستدامة للسلامة ومنهجية التحسين المستمر، كما تدعم برنامج رفع كفاءة التشغيل وجودة مخرجات الرعاية الصحية المقدمة للمرضى بالمنشآت، ومواكبتها للتطورات المتسارعة في خدمات الرعاية الصحية عالميًا.

وأوضح، أن "شروط ومتطلبات الاعتماد" تشمل التطابق مع متطلبات اعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية وعلاقات تتسم بالشفافية والأخلاقيات، بينما تشمل "المعايير المتمركزة حول المريض" ثقافة الرعاية المتمركزة حول المريض، الحصول على الرعاية واستمراريتها وقواعد انتقالها، تقديم الرعاية المتكاملة، الخدمات التشخيصية والمساعدة التكميلية، الإجراءات الجراحية والتداخلية، إدارة وسلامة الدواء، فيما تشمل "الرعاية المتمركزة حول المنشآة" ضمان سلامة البيئة والمنشآت، مكافحة ومنع انتشار العدوى، الإدارة والحوكمة المؤسسية، التقييم والمشاركة المجتمعية، إدارة الموارد البشرية، إدارة وتكنولوجيا المعلومات، الجودة وتحسين الأداء، وذلك علاوة على "المتطلبات الإضافية" من التعليم الإكلينيكي المتمركز على سلامة المرضى والتعليم الطبي العادل والفعال.

فيما هنأ الدكتور أحمد السبكى، كتيبة العمل داخل مستشفى طيبة التخصصي بالأقصر، لوصولها لدرجة الاعتماد القومية GAHAR، والمعترف بها دوليًا من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية (إسكوا)، مؤكدًا أن اعتماد المنشآت الصحية التابعة للهيئة هو تاريخ جديد لجودة الخدمات الصحية الحكومية بمجهودات العاملين في هيئة الرعاية الصحية وإداراتها وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة بمحافظات التأمين الصحي الشامل، وإنجاز يقود لمزيد من الإنجازات، وخطوات واثقة نحو تحقيق حلم المصريين في خدمة طبية تليق بهم، مثمنًا كافة الجهود المبذولة للوصول لهذا الإنجاز، وضمان تقديم خدمات صحية ذات جودة عالمية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة طبقًا لآخر مستجدات الجودة والسلامة العالمية لتكون الركيزة الأساسية لتقديم خدمات صحية آمنة للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

هذا، وقدمت مستشفي طيبة التخصصى بالاقصر، أكثر من 835 ألف خدمة طبية منذ إطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل منذ مطلع 2021 وحتى الآن، كما تقدم المستشفى العديد من الخدمات الطبية التي تشمل الطوارئ، وحدة الكلي الصناعي، العيادات الخارجية، جراحة القلب والصدر، والقلب و الأوعية الدموية، الجراحة العامة، نساء و الولادة، الأطفال، أنف وأذن و حنجرة، الرعاية المركزة العامة، رعاية جراحة قلب مفتوح، الأطفال المبتسرين، جهاز هضمي ومناظير، جراحة المسالك البولية، جراحه التجميل، جراحة الأوعية الدموية، جراحه مخ وأعصاب، الرمد ، الأسنان، الجلدية، النفسية والعصبية

كما تجدر الإشارة، أنه وفقًا لهذا الاعتماد يكون هناك 28 منشآة صحية تابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية ببورسعيد، تحصل على درجة الاعتماد القومي المعترف به دوليًا من جمعية "الإسكوا"، إضافة إلى مستشفى طيبة التخصصي كأول منشأة طبية تابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر تحصل على درجة الاعتماد بإجمالي 29 منشأة طبية تابعة لهيئة الرعاية الصحية، معتمدة حتى الآن.