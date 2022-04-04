في اطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية ، وتنفيذا للمبادره الرئاسيه" حياه كريمه " يواصل فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الاقصر تدريبات رياده الاعمال التي ينفذها المجلس علي مستوي الجمهوريه لتمكين السيدات اقتصاديا ، وذلك بقرى مراكز المحافظة خلال الفترة من ٢٨ مارس وحتى ٤ ابريل ٢٠٢٢.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جانب من فعاليات برنامج ريادة الاعمال بالأقصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.