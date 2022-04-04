سفير مصر ببروكسل يبحث تنشيط السياحة الوافدة من بلجيكا إلى مصر

التقى السفير د. بدر عبد العاطي برئيس اتحاد شركات السياحة بإقليم والوانيا (الناطقة بالفرنسية) "آن صوفي سينيرز"، ورئيس اتحاد شركات السياحة بإقليم فلاندرز (الناطق بالفلمنكية) "كوين فان دن بوش" للتشاور حول تعزيز التعاون بين مصر وبلجيكا في قطاع السياحة.

أبرز السفير د. بدر عبد العاطي خلال اللقاء الإمكانيات الهائلة التي يمتلكها قطاع السياحة في مصر من حيث تنوع الأنشطة بين السياحة الثقافية وسياحة الشواطئ والسياحة البيئية والسياحة الدينية ممثلة في مسار العائلة المقدسة وغيرها، مما يُلبي الاهتمامات المختلفة للسائحين. كما تناول الإجراءات التي تتخذها السلطات المصرية لتوفير كافة سبل الراحة للسياح بما في ذلك إجراءات الوقاية والتعقيم للمنشآت السياحية لمواجهة فيروس كورونا.

من جانبهم، أكد ممثلا قطاع السياحة البلجيكي بأن مصر تعد من أكثر الدول التي يتردد عليها السياح البلجيكيون حتى أثناء جائحة كورونا، علاوة على وجود عددًا من شركات السياحة البلجيكية المتخصصة في تنظيم الرحلات إلى مصر فقط، لا سيما مع وجود إمكانية كبيرة لزيادة السياحة البلجيكية الوافدة إلى مصر. وناقشا أيضًا مع السفير د. بدر عبد العاطي التحضيرات الجارية للإعداد للزيارة القريبة لوفد من ممثلي شركات السفر والسياحة بالأقاليم البلجيكية الثلاث إلى مصر لبحث فرص تعزيز الشراكة مع قطاع السياحة والطيران المصريين مع التركيز على السياحة الثقافية التي تتميز بها مصر.