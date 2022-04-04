التعليم العالى: مصر تحصد 8 ميداليات بمعرض جنيف الدولى للاختراعات 2022

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير التعليم العالى والبحث العلمى فوز المخترعين المصريين المشاركين فى معرض جنيف الدولى للاختراعات 2022 خلال دورته الاستثنائية والتى تم تنظيمها افتراضيا، على 8 ميداليات (ميدالية ذهبية، و5 ميداليات فضية، و2 برونزية).





وأعرب وزير التعليم العالى فى تصريح، اليوم الإثنين، عن سعادته وفخره بالنتائج، حيث كانت المنافسة بين ما يقرب من 800 اختراع من حوالى 25 دولة عبر منصات افتراضية، وتم التحكيم من قبل لجنة دولية من المتخصصين.

وقال "إن أكاديمية البحث العلمى رشحت ودعمت أفضل المتقدمين لتمثيل مصر فى هذا المعرض المهم طبقا للمعايير المعلنة، خصوصا وأن معرض جنيف الدولى هو المعرض الأكبر والأهم للابتكار، حيث يضم أكثر من 1000 ابتكار فى مجالات عدة، مثل: الهندسة وأعمال البناء والتشييد وحماية البيئة والطاقة، وغيرها من العلوم والصناعات المختلفة".

وأشار إلى سبل الدعم المقدمة للمبتكرين والمخترعين المصريين عن طريق الأكاديمية، وهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، مشددا على أهمية احتضان المبتكرين والنوابغ للوصول بأفكارهم لمرحلة التنفيذ على أرض الواقع.

وأعرب رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا الدكتور محمود صقر عن سعادته بالنتيجة وفوز جميع المصريين المشاركين الذين دعمتهم الأكاديمية، إذ أسفرت المشاركة عن فوز 9 مبتكرين من الفريق المصرى عن 8 ابتكارات، موضحا أن الفائزين تم اختيارهم من بين المتقدمين على موقع الأكاديمية بطريقة شفافة وعادلة ومعلنة للمشاركة فى معرض جنيف الدولى للاختراعات 2022.

وأكد حرص الأكاديمية على المشاركة السنوية ودعم المخترعين أصحاب الأفكار المبتكرة التى لها أساس علمى سليم، وأن تكون الأفكار قابلة للتطبيق والتسويق، وذلك كخطوة فعالة لتحقيق إحدى أهداف الدولة فى استراتيجية العلوم والتكنولوجيا 2030، وهى تهيئة بيئة مشجعة وداعمة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، وتطبيق مخرجات البحث العلمى وتعميق التصنيع المحلى.

وبدوره، ذكر نائب رئيس الأكاديمية للتنمية التكنولوجية الدكتور عمرو فاروق أسماء الفائزين، وهم: الدكتور حمدى فتوح الوافى الفائز بالميدالية الذهبية عن ابتكاره فى مجال الزراعة (سخا سوبر 300)، فيما حصد الميدالية الفضية الدكتور هانى جادو عن ابتكاره (Zad Technology)، والدكتور ربيعى يونس حسن عن ابتكاره فى مجال الطب "تطوير مجس فيروسى للكشف السريع عن الإصابة ب كوفيد-19.

وأضاف "كما فاز أيضا بالميدالية الفضية المهندس هشام محمد عبدالسلام يحيى والكيميائى سعيد محمود سعيد عن ابتكارهم (اوكتا اتش Octa- H)،

وحصل على الميدالية الفضية كذلك الدكتور تامر سعيد عبدالظاهر عطية عن ابتكاره فى المجال الأمنى والإنقاذ والإنذار "سرب من الروبوتات الأرضية لأعمال الإنقاذ"، وفى نفس المجال فاز الطالب خالد رفعت على عقدة عن ابتكاره "السيارات الطائرة الهجينة (للأعمال الأمنية والدفاع المدنى ونقل الأفراد)"، فيما حصل على الميدالية البرونزية المهندس محمود الكومى عن ابتكاره فى مجال المياه والبيئة "زجاجة ذاتية الملئ من الهواء الجوى"، والمهندس مصطفى محمد قرنى سيد عن ابتكاره فى مجال الطاقة "جهاز توليد الطاقة الكهرومغناطيسية"".