بروتوكول تعاون لإنشاء مصانع تحول مخلفات أشجار الموز إلى منسوجات

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربى وبحضور دومليك بيرى، نائب السفير الأسترالى.

وقع على بروتوكول التعاون من جانب وزارة الإنتاج الحربى المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب، ومن جانب شركة بابيرس الأسترالية Edward byrt رئيس مجلس إدارة الشركة، وحضر مراسم التوقيع المهندس محمد شيرين شحاتة، المشرف على الإدارة المركزية لمكتب الوزير ومحمد بكر، المستشار الإعلامى للوزير، والدكتورة عايدة الصبان، مستشار الوزير، ومحمد فؤاد، مترجم الوزير، والمهندس منير هلال، رئيس قطاع المتابعة الفنية، والمهندس هشام خطاب، رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم بالهيئة، والدكتور مهندس رامى عازر، المدير التنفيذى والعضو المنتدب لشركة بابيرس أستراليا، والمهندسة هبة نايل، المدير التنفيذى لفرع شركة بابيرس أستراليا بمصر.

فى البداية تم الترحيب بالحضور، وأوضح الوزير مرسى أن توقيع هذا البروتوكول يأتى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وكذلك المتابعة المستمرة لرئيس مجلس الوزراء لتحقيق أقصى استفادة من منظومة المخلفات الصلبة الجديدة.

وأوضح أن توقيع هذا البروتوكول يهدف إلى التعاون بين الهيئة القومية للإنتاج الحربى وشركة بابيرس الأسترالية، فى مجال إنشاء مصانع تحويل مخلفات أشجار الموز إلى ورق وأسمدة ومنسوجات، حيث يشمل نطاق عمل البروتوكول التعاون بين الطرفين فى عدد من المجالات وهى إنشاء مصانع تحويلية للمخلفات الزراعية لمنتجات صالحة للاستخدام مرة أخرى، تصنيع المعدات والآلات وخطوط الإنتاج وقطع الغيار اللازمة والتى تستخدم فى تحويل مخلفات أشجار الموز والتى تبلغ ما يزيد على 2 مليون طن سنوياً إلى منتجات صالحة للاستخدام، إنتاج الأسمدة والمخصبات الزراعية المبتكرة، إنتاج الألياف واللب الصالح لإنتاج الورق والكرتون والمنتجات الخشبية المبتكرة وكذلك أيضا إنتاج أدوات التعبئة والتغليف.

وأكد الوزير أن هذا التعاون يأتى فى إطار إستراتيجية العمل بوزارة الإنتاج الحربى وشركاتها التابعة وهى استخدام التكنولوجيا وكل النظريات والعلوم الحديثة لاستنباط صناعة وطنية متطورة عالية التنافسية، من خلال استغلال فائض الطاقات الإنتاجية لتنفيذ مشروعات لصالح القطاع المدنى لتساهم فى خطة التنمية الشاملة بالدولة معتمدة فى ذلك على الانفتاح والتعاون مع كل الشركات العالمية، لنقل وتوطين أحدث تكنولوجيات مجالات التصنيع المختلفة داخل الشركات والوحدات التابعة للوزارة.

كما جدد الوزير الشكر والتقدير للسفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، على دعمها وتعاونها الدائم مع وزارة الإنتاج الحربى من خلال استقطاب الشركات العالمية العاملة فى مجالات مختلفة لبحث أوجه التعاون المشترك مع الوزارة، مثمنا جهود وزيرة الهجرة ودعمها لزيادة دور الخبراء المصريين بالخارج فى كل المشروعات القومية وربط المستثمرين المصريين والأخوة العرب بوطنهم الأكبر.

وعلى هامش فاعليات توقيع بروتوكول التعاون أشار وزير الدولة للإنتاج الحربى أن التحديات الكبيرة التى نتجت عن الأوضاع العالمية ومنها جائحة كورونا، وكذلك الحرب بين روسيا وأوكرانيا والتى أثرت سلباً ولا تزال على الوضع الاقتصادى العالمى كما كان لها تداعياتها على الوضع الاقتصادي القومي إلا أن الدولة المصرية على الرغم من ذلك استمرت في دعم الأسعار وإتخاذ الإجراءات التى من شأنها دعم المواطنين والجهات المتضررة لتحقيق التوازن فى أسواق العمل بما ساهم فى احتواء التأثيرات السلبية لهذه الأوضاع، بفضل الإصلاحات الاقتصادية التى تبنتها الحكومة المصرية منذ عام 2014.

من جانبها، أشادت السفيرة نبيلة مكرم بالتعاون الفريد والمثمر بين الوزارتين وحجم الإنجازات التى تحققها وزارة الإنتاج الحربى فى مجال الصناعة المدنية جنبا إلى جنب مع الصناعات الدفاعية، مشيرة إلى التعاون البناء بين الوزارتين لإتاحة الفرصة لعلمائنا وخبرائنا بالخارج، للمشاركة فى دعم جهود التنمية الصناعية وإيجاد حلول مبتكرة للتحديات المختلفة، خصوصا فى مجالات الصناعات المستقبلية.

ومن جانبه، أكد دومليك بيرى، نائب السفير الأسترالى، حرص بلاده على زيادة استثماراتها بمصر خلال المرحلة الحالية، مشيرا إلى أهمية منظومة الإصلاح الاقتصادى التى تتبناها الدولة المصرية والتى لاقت قبولاً كبيراً من مختلف الهيئات الاقتصادية العالمية، لافتا إلى حرص الحكومة الاسترالية على إتمام هذا البرنامج بنجاح وهو ما يصب فى النهاية فى مصلحة الاقتصاد المصرى.

وأشاد بيرى بالنشاط الملحوظ لوزارة الإنتاج الحربى فى دعم المشروعات القومية والتنموية فى مصر، كما أشاد بدور مصر المحورى فى المنطقة العربية والشرق الأوسط وجهودها فى مكافحة الإرهاب، وكذلك اهتمام الدولةالمصرية بتوفير المناخ الداعم للاستثمار وجذب المزيد من استثمارات الشركات العالمية.

وأشار Edward Byrt رئيس مجلس إدارة شركة "بابيرس الأسترالية" إلى أن شركته مدرجة على البورصة الأسترالية ومتخصصة فى إنتاج التكنولوجيات البيئية الحديثة واستثمرت قرابة 25 عاما فى البحث العلمى والتطبيقى لإنتاج تكنولوجيا ومعدات إنتاج ومنتجات من المخلفات الزراعية وبالأخص مخلفات زراعة الموز المتوافرة بكثرة على مدار العام، كما تمتلك الشركة براءات اختراع مسجلة فى أنحاء العالم وبما فيها مصر لحماية ممتلكاتها الفكرية فى مجال المنتجات الورقية والخشبية والمنسوجات والأسمدة والمخصبات الزراعية، وقامت الشركة بإنشاء وتشغيل مصنع بمحافظة سوهاج لتصنيع منتجات خشبية وورقية وكذلك الأسمدة والمخصبات الزراعية من مخلفات زراعات الموز المصرية باستخدام ملكيتها الفكرية، وخطوط إنتاج ومعدات من تصميمها وتنفيذها، واستخدام خطوات ووصفات وطرق إنتاج من ابتكراها، ما أدى إلى نجاح مصنع شركة بابيروس أستراليا فى سوهاج فى إنتاج سماد عضوى سائل من مخلفات زراعات الموز والذى ساعد بدوره على نجاح استخدام السماد السائل العضوى على مستوى مصر فى شتى المحاصيل والزراعات لمدة عامين متتاليين.

من جانبه، أضاف الدكتور مهندس رامى عازر أن الشركة تنتج منظمات ومحفزات نمو تدخل فى صناعة الأسمدة والمخصبات، مركبات عضوية وطبيعية تدخل فى صناعة مستحضرات التجميل، وأخرى تدخل فى صناعة الأدوية، وكذا مركبات عضوية وطبيعية تدخل فى صناعات الأغذية ، بالإضافة إلى مركبات عضوية وطبيعية تدخل فى صناعة كيماويات البناء الحديث، مركبات عضوية وطبيعية تدخل فى صناعة الغزل والنسيج، مركبات عضوية وطبيعية تدخل فى صناعة البلاستيك وتعمل كبديل للبلاستيك.

كما أعرب عازر عن سعادته بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى بما تمتلكه شركاتها التابعة من إمكانيات بشرية وتكنولوجيه هائلة تساعد على نجاح هذا التعاون.

بدوره أكد المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر، حرص الوزارة على توطين ونقل أحدث التكنولوجيات العالمية فى مجال الصناعات العسكرية والمدنية داخل الشركات والوحدات التابعة، تماشياً مع التوجه العام للدولة وتحقيق سياساتها الرامية إلى تطوير وتطويع القدرات والإمكانيات الصناعية والفنية والتكنولوجية المتاحة بما يدعم استراتيجيات التنمية المستدامة من خلال الاعتماد على قدرات التصنيع المحلية بأيدى مصرية وبأعلى معايير الجودة العالمية.