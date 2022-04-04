سفير مصر ببروكسل يبحث تنشيط السياحة الوافدة من بلجيكا

جدة - نرمين السيد - التقى السفير بدر عبد العاطى برئيس اتحاد شركات السياحة بإقليم والوانيا (الناطقة بالفرنسية) "آن صوفى سينيرز"، ورئيس اتحاد شركات السياحة بإقليم فلاندرز (الناطق بالفلمنكية) "كوين فان دن بوش" للتشاور حول تعزيز التعاون بين مصر وبلجيكا فى قطاع السياحة.





وأبرز السفير د. بدر عبد العاطى خلال اللقاء الإمكانيات الهائلة التى يمتلكها قطاع السياحة فى مصر من حيث تنوع الأنشطة بين السياحة الثقافية وسياحة الشواطئ والسياحة البيئية والسياحة الدينية ممثلة فى مسار العائلة المقدسة وغيرها، مما يلبى الاهتمامات المختلفة للسائحين. كما تناول الإجراءات التى تتخذها السلطات المصرية لتوفير كل سبل الراحة للسياح بما فى ذلك إجراءات الوقاية والتعقيم للمنشآت السياحية لمواجهة فيروس كورونا.

وأكد ممثلا قطاع السياحة البلجيكى بأن مصر تعد من أكثر الدول التى يتردد عليها السياح البلجيكيون حتى أثناء جائحة كورونا، علاوة على وجود عددا من شركات السياحة البلجيكية المتخصصة فى تنظيم الرحلات إلى مصر فقط، لا سيما مع وجود إمكانية كبيرة لزيادة السياحة البلجيكية الوافدة إلى مصر.

وناقشا أيضا مع السفير د. بدر عبد العاطى التحضيرات الجارية للإعداد للزيارة القريبة لوفد من ممثلى شركات السفر والسياحة بالأقاليم البلجيكية الثلاث إلى مصر لبحث فرص تعزيز الشراكة مع قطاع السياحة والطيران المصريين مع التركيز على السياحة الثقافية التى تتميز بها مصر.