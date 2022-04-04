محافظ كفر الشيخ يعلن مواعيد الامتحانات المقترحة للمراحل التعليمية

وذكرت المحافظة، فى بيان، اليوم، أن بالنسبة للصف الأول والثانى والثالث الابتدائى، التقييم مستمر طوال العام ولا توجد امتحانات بالنظام الجديد، أما الصف الرابع الابتدائى تستمر الامتحانات لمدة 5 أيام، وتبدأ يوم 8 مايو المقبل حتى 12 مايو، والصف الخامس الابتدائى لمدة 3 أيام، وتبدأ من 7 مايو لـ 9 مايو، والصف السادس الابتدائى لمدة 3 أيام، وتبدأ 10 مايو حتى 12 مايو.
أما امتحانات الصف الأول والثانى الإعدادى لمدة 5 أيام، تبدأ 7 مايو حتى 11 مايو المقبل، والصف الثالث الإعدادى عام ولغات ومهنى لمدة 6 أيام، تبدأ 14 مايو حتى 19 مايو المقبل، أما المرحلة الثانوية "عام وفنى"، الصف الأول والثانى الثانوى العام تبدأ الامتحانات 7 مايو المقبل حتى 19 مايو المقبل، وتتم الامتحانات حسب الجدول الوارد من الوزارة، أما امتحانات النقل للتعليم الفنى "صناعى، زراعى، تجارى، فندقى، مزدوج، جداريات" من الثلاثاء 26 أبريل الجارى حتى 19 مايو المقبل، لمدة 14 يوما تتخللها إجازة الإخوة المسيحيين وعيد الفطر المبارك.
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