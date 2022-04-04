/690090/النائب-سامي-نصر-الله-توجيهات-السيسي-بالحفاظ-على-المخزون-الاستراتيجي-للسلع-يؤكد-انحيازه-للمواطن-البسيط

قال النائب سامي نصر الله، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن التوجيهات الصادرة عن الرئيس السيسي بالمحافظة على استمرارية المخزون الاستراتيجى من السلع ومتابعة أسعارها السوقية، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين بالكميات والأسعار المناسبة، واتاحتها بمختلف المنافذ الحكومية والتموينية، تؤكد الاستراتيجية الواضحة والمعلنة من الدولة بانحيازها للمواطن المصري والتصدي لارتفاع الأسعار والعمل على كبحها وضبط المحتكرين.

دوت الخليج

برلماني توجيهات السيسي بالحفاظ على المخزون الاستراتيجي للسلع يؤكد انحيازه للمواطن البسيط

ونوه نصر الله، في تصريحات له اليوم، باستعراض الرئيس خلال اجتماعه بعدد من الوزراء، موقف السلع الاستراتيجية الغذائية وتوفرها في الأسواق، وعرض المخزون الاستراتيجي لجميع السلع الغذائية، ومنها القمح، والأرز، والسكر، والزيت، واللحوم والدواجن والاسماك.

وشدد عضو صناعة البرلمان، على أن متابعة رئيس الدولة بنفسه لمخزون السلع الاستراتيجية والتوجيه باستمرار الحفاظ على هذا المخزون وإتاحة كل السلع وبوفرة في الأسواق، يؤكد أن الدولة عازمة على تخطي الأزمة الاقتصادية الحالية، مثلما حدث في جائحة كورونا والجميع يثقون في تحقيق هذا.

واختتم النائب سامي نصر الله، بأن الرئيس السيسي وعبر كل قراراته وتوجيهاته يثبت انحيازه للمواطن البسيط، وتوفير احتياجاته من السلع الأساسية وغيرها في مختلف المجالات، وهو ما حافظ على مكانته في قلوب ملايين المصريين.

وكان الرئيس السيسي أجري أمس اتصال هاتفي مع شقيقه الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، موجها له خالص التهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، ومعرباً عن خالص تمنياته بالتقدم والازدهار لدولة الكويت حكومة وشعباً. و أعرب امير الكويت عن امتنانه للتهنئة واللفتة الكريمة للرئيس بمناسبة الشهر الكريم، متمنيا لمصر حكومة وشعبا كل تقدم وازدهار وسلام.

كما أجرى الرئيس السيسي ، أيضا أمس اتصال هاتفي مع الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، معربا عن خالص تهنئته بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، متمنياً للشعب الأردني الشقيق كل الخير والتقدم والرخاء. وقد أعرب جلالة الملك الأردني عن خالص تقديره على هذه التهنئة الكريمة من أخيه الرئيس السيسي ، داعياً الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على مصر، قيادة وشعباً، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات، وأن يحفظ مصر من كل سوء.