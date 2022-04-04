"تعالي المكتب الساعة 4".. أبطال مسلسل سوتس يستجيبون لاستغاثة فاتن أمل حربي

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تشهد مواقع التواصل الاجتماعي محادثة طريفة بين أبطال مسلسل سوتس بالعربي للفنان أسر ياسين، والفنان أحمد داود، بطلة مسلسل “فاتن أمل حربي” الفنانة نيللي كريم، الذي طلبت منهم مساعدتها في قضة فاتن.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير استجابة أبطال مسلسل سوتس لاستغاثة فاتن أمل حربي

كتب الفنان أسر ياسين، ردا على منشور الفنانة نيللي كريم التي كتبته عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وقالت فيه: “هل ممكن الشباب الجامد الي في مسلسل suits يحلو مشكلة فاتن و يجيبو حقها من سيف الدندراوي ؟”، مستعينا باسم شخصيتها في مسلسل بـ 100 وش الذي جمعهم في رمضان قبل الماضي: “إلا شوجر”.

بينما كتب الفنان علق لها الفنان أحمد داود، قائلا: “ تعاليلى بكرة الساعة 4 اللوكيشن .. أقصد المكتب”.

مسلسل فاتن أمل حربي وسوتس

جدير بالذكر أنه يدور مسلسل فاتن أمل حربي حول نيللي كريم التي تتعرض لاضطهادات من زوجها شريف سلامة بشكل مستمر بسبب ضمانه من عدم قدرتها على التخلي عنه، خاصة وأنها امرأة ليست عاملة فلن تقدر على المعيشة بدون، ومن ثم تقرر نيللي كريم عن شريف سلامة ومن هنا تبدأ صراعات الثنائي التي يصب آثارها على الأطفال.

بينما تدور أحداث مسلسل Suits النسخة العربية التي ينافس به آسر ياسين ضمن موسم رمضان 2022، تدور حول شركة محاماة تضم عددا من الشخصيات الناجحة التي تسعى لتحقيق طموحها بالمجال التنافسي، وعلى رأسهم المحامي هارفي سبيكتر الذي يتخذ من الشاب مايك مساعدا له رغم عدم حصوله على شهادة المحاماة المعتمدة ويوازيهما في النسخة العربية آسر ياسين وأحمد داوود.

فاتن أمل حربي الحلقة الثانية

من ناحية اخرى، دار مسلسل فاتن أمل حربي الحلقة الثانية حول، اتهام شريف سلامة الذي يجسد دور زوج نيللي كريم “فاتن” خلال أحداث العمل، طليقته بتهمة سرقة المحفظة بالإضافة إلى السب والقذف وذلك بسبب أنه يريد عودتها إليه لكنها ترفض دائمًا وذلك انتقاما منه بسبب رغبتها في تركه والطلاق منه عقب زواج استمر لـ عشر سنوات.

ولكن يذهب شريف سلامة بعد هذا الحاث للتنازل عن المحضر مطالبا فاتن “نيللي كريم” بالرجوع لها ولكنها ترفض العودة معه مرة ثانية، مما يثير غضبه.