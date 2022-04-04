موسيماني يعزي في وفاة مشجع نادي صن داونز الجنوب إفريقي.. صور

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حرص الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، تقدم خالص التعازي في وفاة كبير مشجعين نادي صن داونز الجنوب الإفريقي، اليوم الإثنين.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكتب موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي عبر حسابة الرسمي"انستجرام"، تعازي إلى Masandawana وعائلة Madumo جاءت خسارة البرازيلي جون "بلاك" مادومو بصدمة كبيرة وأنا أعلم أن حضوره سيغيب في المدرجات صوته وهو يقرع الطبل الذي تبرعت به له لم يحافظ على استمرار المشجعين فحسب ، بل حفزنا نحن واللاعبين ارقد بسلام".

حسم النادي الاهلي الفوز أمام الهلال السوداني بهدف دون رد، أحرزه اللاعب حسين الشحات في أولى لمساته بصناعة ممتازة من اللاعب أحمد عبد القادر، وذلك في اللقاء المقام على ملعب إستاد الأهلي والسلام في اطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

سجل اللاعب حسين الشحات في الدقيقة 74 الهدف الاول للنادي الاهلي أمام نادي الهلال السوداني ، بعد صناعة ممتازة من اللاعب أحمد عبد القادر وذلك في إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بـ دوري أبطال أفريقيا.

هذا وحرصت جماهير الأهلي على دعم اللاعب محمد الشناوي حارس مرمى النادي، وذلك بعد خسارة المنتخب المصري أمام السنغال في المبارة المؤهلة لبطولة كأس العالم.

جدول مباريات الأهلي المتبقية في الدور الأول

الجولة 12 -سوف يتم تأجيل مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري، بسبب مشاركته في دوري أبطال إفريقيا، وتقام المباراة بين الفارس الأحمر وزعيم الثغر يوم 4 من أبريل، على استاد “الأهلي we السلام”.

الجولة 13 – يلتقي الأهلي ضد المصري، يوم 9 من أبريل، على استاد برج العرب

الجولة 14 – يلعب الأهلي ضد إيسترن كومباني، يوم 12 من أبريل، على استاد “الأهلي we السلام”.

الجولة 15 – يلعب الأهلي ضد إنبي يوم 19 من أبريل، على استاد المقاولون العرب.

الجولة 16 – يلعب الأهلي ضد طلائع الجيش يوم 27 من أبريل، على استاد “الأهلي we

الجولة 17 – يلعب الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا، يوم 30 من أبريل، على استاد المقاولون العرب.