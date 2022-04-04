هالة يوسف مفاجأة مسلسل سوتس بالعربي الحلقة الثالثة

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يفجر مسلسل سوتس بالعربي الحلقة الثالثة مفاجأة جديدة تظهر خلال الأحداث، وهي الممثلة الشابة هالة يوسف التي من المقرر أن تظهر في حلقة مساء اليوم كضيفة شرف.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير ظهور هالة يوسف ضيفة شرف في مسلسل سوتس بالعربي

تجسد هالة يوسف خلال مسلسل سوتس بالعربي الحلقة الثالثة، فتاة تتعرض للابتزاز الإلكتروني، يدافع عنها الفنان أحمد داود الذي يجسد شخصية “أدم منصور”، سارق تحول إلى محامي يعمل في شركة الفنان اسر ياسين.

مسلسل سوتس بالعربي الحلقة الثانية

هذا وشهد مسلسل سوتس بالعربي الحلقة الثانية، توظيف أدم منصور “أحمد داود”، في شركة زين ثابت “أسر ياسين”، بعد أن أعجب الأخير بشخصيته رغم أنه لم يكن من خريجي كلية الحقوق، ولكن لن يخلو أحمد داود بتوليه هذا المنصب من دخوله في صراعات كبيرة بينه وبين الفنانة صبا مبارك التي تجسد شخصية فريدة، اذ تحاول معرفة سر إعجاب زين به، أما عن خصيم زين فيلعب على منصور “أحمد داود”، لاستمالته ضد زين.

مسلسل سوتس بالعربي

مسلسل سوتس بالعربي بطولة الفنان اسر ياسين، ريم مصطفى، تارا عماد، أحمد داوود، صبا مبارك، محمد شاهين، وآخرين والعمل من تأليف محمد حفظي وياسر عبد المجيد، والعمل من إخراج عصام عبد الحميد، ويعرض المسلسل على قناة سي بي سي في تمام الساعة التاسعة مساء، على أن يعاد في تمام الساعة 2:05 بعد منتصف الليل، وفي تمام الساعة 8:45 صباحا.

ويضم مسلسل سوتس بالعربي العديد من ضيوف الشرف، ومنهم: هدى المفتي، علي قاسم، خالد كمال، ناردين فرج، أسماء جلال، ميدو، سلمى أبوضيف، محمد رضوان، ليلى عز العرب، عماد رشاد، ملك بدوي، والعديد من نجوم الفن الآخرين.

أحداث مسلسل سوتس بالعربي

وتدور أحداث مسلسل Suits النسخة العربية التي ينافس به آسر ياسين ضمن موسم رمضان 2022، تدور حول شركة محاماة تضم عددا من الشخصيات الناجحة التي تسعى لتحقيق طموحها بالمجال التنافسي، وعلى رأسهم المحامي هارفي سبيكتر الذي يتخذ من الشاب مايك مساعدا له رغم عدم حصوله على شهادة المحاماة المعتمدة ويوازيهما في النسخة العربية آسر ياسين وأحمد داوود.