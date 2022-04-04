/690085/مكافحة-الإدمانوصلنا-إلى-أكثر-من-700-قرية-وندشين-حزمة-من-البرامج-الوقائية

قال الدكتور إبراهيم عسكر مدير عام البرامج الوقائية بصندوق مكافحة الإدمان، أن صندوق مكافحة الإدمان ينتهج حزمة من البرامج الوقائية والعلاجية لكل فئات المجتمع و على رأسها الفئات المهمشة.

دوت الخليج جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "صباح الخير يا مصر" الذى يذاع على الفضائية الأولى.

مكافحة الإدمان:وصلنا إلى أكثر من 700 قرية وندشين حزمة من البرامج الوقائية

وأكد عسكر، على أن صندوق مكافحة الإدمان تواجد فى القرى منذ انطلاق مبادرة حياة كريمة، مضيفا أنه تم الوصول إلى أكثر من 700 قرية .

وأشار إلى أنه تم تدشين البرامج الوقائية وكان على رأسها الزيارات المنزلية، وذلك لتوعية الأهالى بآليات الإكتشاف المبكر لمرض الإدمان وكيفية التعامل مع مريض الإدمان، فضلا عن إعلامهم بالخط الساخن لتقديم الخدمات العلاجية بسرية تامة.

وأضاف مدير عام البرامج الوقائية بصندوق مكافحة الإدمان: وجدنا إقبال كبير من الجمهورعلي البرامج, لافتا أنه من ضمن المعوقات التي كانوا معتقدين وجودها عدم تقبل المواطنين لهذه البرامج، لكن وجدنا العكس لأن المواطنين يريدون معلومات صحيحة، فضلا عن تجاوب المواطنين معنا.

واستكمل: تم زيارة 18 محافظة ووصل عدد الزيارات إلى 45 ألف زيارة بالإضافة إلى عمل أكثر من 1000 ورشة عمل, فضلا عن استقطاب عدد من الشباب على مستوى عالى من التعليم لكى يكونوا متطوعين فى المبادرة لتقديم خدمات الصندوق ومتابعة الحالات وتقيم الدعم النفسي والإجتماعى للحالات.

وتابع أنه فى حالة اكتشاف حالات إدمان يتم تحويل هذه الحالات إلى اقرب مركز علاجى والتواصل مع أهل المريض وذلك لاعادته لشخص قادر على العمل ومواصلة الحياة، لافتا إلى وجود الخط الساخن 16023 لتقديم الخدمات العلاجية بالمجان وفى سرية تامة وذلك بناء على توجيهات الدكتورة نيفين القباح والدكتورعمرعثمان .

كما أشار عسكر، إلى استهداف البرنامج للمناطق العشوئية وتدشين مهرجان الطفل والأسرة وذلك لعمل ورش عمل للأبناء وتعليم الأباء كيفية التعامل مع الأبناء وتقديم تربية أسرية ناجحة تقى الأبناء من أى مشكلات اجتماعية مثل الإدمان.

وأكد عسكر، على أن اكثر الفئات العمرية إدمانا الفئة التى تتراوح أعمارها ما بين 18 عام حتى 35عام، موضحا أن سبب ذلك يرجع إلى المفاهيم المغلوطة التى يروجها تجار المخدرات أونتيجة إدمان أحد أفراد الأسرة وإجبار البقية على الإدمان من باب العلاج أو المسكن.