في إطار مبادرة«حياة كريمة»..سعفان يسلم 2166 وثيقة تأمين ضد الحوادث الشخصية للعمالة غير المنتظمة بالقليوبية

/690082/في-إطار-مبادرةحياة-كريمةسعفان-يسلم-2166-وثيقة-تأمين-ضد-الحوادث-الشخصية-للعمالة-غير-المنتظمة-بالقليوبية

سلم محمد سعفان وزير القوى العاملة، اليوم الأثنين ، بديوان عام الوزارة 2166 وثيقة تأمين ضد الحوادث الشخصية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوى العاملة بمحافظة القليوبية ، تغطي الوفاة، والعجز الكلى المستديم، والجزئي، تنفيذا لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وفي إطار تطبيق استراتيجية الوزارة لحماية ورعاية العمالة ومساندة هذه الفئة لرعايتهم اجتماعيا وصحيا وتأمينيا، من خلال إنشاء قاعدة بيانات سليمة، وذلك بحضور إيمان السيد شحاتة مدير المديرية، وحمدي جابر وكيل الوزارة للتشغيل، ومجدي عبد العزيز مدير عام الإدارة العامة للعمالة غير المنتظمة ، ومحمد عليان وكيل المديرية، والمهندسة ياسمين ممدوح مدير عام الإدارة العامة للتخطيط ومتابعة التدريب المهني.

دوت الخليج

مبادرة "حياة كريمة"سعفان يسلم 2166 وثيقة تأمين ضد الحوادث الشخصية للعمالة غير المنتظمة بالقليوبية

في مستهل اللقاء هنأ الوزير الحضور بمناسبة شهر رمضان الكريم ، مؤكدا أهمية تقديم الاهتمام الكامل والرعاية الشاملة للعمالة غير المنتظمة، مشيرا إلي أن الوزارة تسعى إلى رفع المستهدف من الوثيقة من 250 ألفا إلى 500 ألف وثيقة على مستوى محافظات مصر لرعاية تلك الفئات المهمشة التي ظلت لفترة طويلة تعاني من ظروف الحياة تحت مظلة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

ووجه الوزير المديرية بالعمل على تحديث قاعدة بيانات العمالة غير المنظمة بصفة مستمرة ، وذلك بعد زيادة عائد وثيقة التأمين التكافلي إلى 200 ألف جنيه من بداية العام الحالي بدلاً من 100 ألف جنيه في العام الماضي، وتنقيح تلك القاعدة بكل التحديثات وحصر وتسجيل العمالة الجديدة في هذا القطاع، مشيرا إلى أن رؤية الوزارة ترتكز على تغطية كافة الجوانب الصحية والاجتماعية لهذه الفئة، فضلا عن حماية العامل ضد الحوادث والعجز الكلي والجزئي ، وبالتالي جاءت فكرة وثيقة التأمين التكافلي والتي تم مضاعفة قيمتها الى 200 الف جنيه.

ووجه الوزير، مدير مديرية القوى العاملة إلى الاهتمام بتسجيل الفئات المختلفة من العمالة غير المنتظمة لتقديم الرعاية لهم ، مثل فئة الفلاحين وذلك من خلال التعاون مع مديرية الزراعة وكارت الفلاح بالمحافظة ،مؤكدا أنه في القريب العاجل سيتم إضافة العمالة غير المنتظمة بقطاع الزراعة لحمايتهم من المخاطر التى يتعرضون لها في أماكن عملهم المختلفة، تلك المعادلة التي تحقق الهدف الرئيسي للقوى العاملة للحفاظ على تلك العمالة ورفع قيمتها.

وذكر سعفان أن الفكرة الرئيسية من وثيقة التأمين التكافلي حماية الأسرة المصرية من المخاطر التي تتعرض لها تلك العمالة في أماكن العمل المختلفة، وذلك بصرف تعويض في حالات العجز الكلي والجزئي والوفاة، بحيث يتوفر دعم لأسرة العامل يعينها على أمور الحياة، مؤكدا أن هذه الوثيقة ليست نهاية المطاف، وإنما هي بداية الرعاية لتلك الفئة خلال المرحلة المقبلة.

من جانبها استعرضت ايمان شحاته مدير مديرية القوى العاملة بالقليوبية انجازات المديرية في مجال العمالة غير المنتظمة، حيث قامت بتسجيل 5180 عاملا في قاعدة البيانات الخاصة بهذه الفئة ، كما تم صرف جميع المنح الدورية الأربعة لهم بقيمة صرف 14 مليون جنيه للعمالة ، فضلا عن الرعاية الصحية التي قدمتها المديرية وبلغت 137 ألف جنيه لـ 31 عاملا ، والرعاية الإجتماعية من منح الزواج والوفاة والمواليد بقيمة 535 ألف جنيه لـ 222 عاملا.