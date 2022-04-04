/690078/مونجينى-تقدم-عرض-الفرحة-غدا-في-فروعها-بمناسبة-شهر-رمضان

تطرح شركة "مونجينى"للحلويات، غدا الثلاثاء، فى جميع فروعها عرض الفرحة الذى يتيح للعميل الحصول على هدايا من منتجات مونجينى بقيمة ٢٠٠ جنيه مقابل شراء منتجات ب٢٠٠جنيه، بمناسبة شهر رمضان الكريم ولمواجهة ارتفاع الأسعار.

دوت الخليج و تحقق عروض مونجينى إقبالا كبيرا من المستهلكين حيث تضع رضا العميل وشعوره بالفرحة فى مقدمة اهتماماتها. كما أنها تحرص أن توفر منتجات بجودة عالية تناسب جميع فئات المجتمع. «مونجينى» تقدم عرض الفرحة غدا في فروعها بمناسبة شهر رمضان وتحرص مونجينى على رسم الفرحة على وجوه عملائها من خلال حملة سوبر تلات التى تطرح فى جميع الفروع الثلاثاء من كل أسبوع وتقدم من خلالها الكثير من المزايا.

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