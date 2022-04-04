محافظ الغربية يتابع أماكن تخزين القمح

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى إطار استعدادات المحافظة لاستقبال محصول القمح، إذ اطمئن المحافظ على جاهزية تلك الشون لاستقبال القمح خلال هذا الموسم والذى بدأ فى الأول من أبريل الجارى.

بدأت الجولة بتفقد شونة كفر الزيات الأسمنتية ذات السعة التخزينية 6000 طن، كما تفقد أيضا المحافظ الشونة المركزية بالمدينة والتى تستوعب 14000 طن وكذلك شونة أبو الغر الأسمنتية بسعة تخزين 1500 طن، وذلك فى إطار جهود المحافظة المستمرة للاطمئنان على أماكن تخزين القمح بها والتأكد من مطابقتها لشروط الأمن والسلامة لضمان التخزين الجيد.

واستكمل المحافظ جولته التفقدية بتفقد مراكز تجميع القمح ببسيون إذ تفقد مركز تجميع القمح بشارع 23 يوليو بسعة تخزينية 1500 طن، إلى جانب تفقد شونة قرية نجريج والتى تسع 3000 طن، واختتمت الجولة بتفقد شونة قرية بلتاج والتى تستوعب 3000 طن وشونة قطور والتى تستوعب 6000 طن من القمح.

وخلال الجولة وجه المحافظ بحصر كل الشون الترابية لتحويلها إلى شون أسمنتية استعدادا للموسم القادم، كما وجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمرور الميدانى على الشون والمواقع التخزينية الواقعة فى نطاقهم وتذليل كافة التحديات والعقبات من أجل التخزين الجيد للقمح.

يذكر أن محافظ الغربية قد قام 3 بجولات سابقة فى مراكز (طنطا، المحلة، سمنود، زفتى) تفقد خلالها الصوامع والشون وأماكن التخزين من أجل الاطمئنان على جاهزيتها.

رافق المحافظ خلال جولته المهندس محمد أبو هاشم مدير مديرية التموين، الدكتور خالد أبو شادى وكيل وزارة الزراعة، علاء بهنسى رئيس مركز ومدينة كفر الزيات، ومنى صالح رئيس مركز ومدينة بسيون.