محافظ الفيوم يوجه بسرعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية

جدة - نرمين السيد - وجه محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصارى، بسرعة الانتهاء من تنفيذ كافة المشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالى (2021 - 2022) وتذليل العقبات التى قد تحول دون تنفيذها فى أوقاتها المقررة، وصرف كافة المستخلصات للمشروعات التى تم الانتهاء منها.





جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم الاثنين، مع الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، ووكيل وزارة الرى الموارد المائية، ووكيل وزارة الإسكان والمرافق بالفيوم، ورؤساء مجالس المدن، ومدير عام مديرية الطرق، ومسئولى قطاع الكهرباء، وشركات مياه الشرب والصرف الصحى، والغاز الطبيعى، والاتصالات، ومدير عام إدارة التخطيط ومتابعة الخطة بديوان عام المحافظة.

كما وجه الأنصارى بترسية الأعمال على الشركات والجهات الجادة، واستبعاد الشركات غير الجادة فى إطار من القانون؛ لسرعة تنفيذ الأعمال لتدخل المشروعات الخدمة بكامل طاقتها، مع سرعة مراجعة الأعمال وتوريد المعدات مع الشركات ذات الصلة.

وأكد ضرورة توريد المعدات تبعاً للاحتياجات الفعلية لمجالس المدن والمراكز لتدعيم وتوفير احتياجات الوحدات المحلية من معدات مع استعجال توريد المعدات من قبل مجالس المدن.

وشدد على الإسراع بالأعمال للمشروعات التى يتداخل فيها أكثر من قطاع، ومراجعة عدد من المقايسات الخاصة بقطاع الكهرباء خاصة توصيل خدمات الكهرباء لمنطقة منشأة كمال بمركز الفيوم، بجانب مراجعة مشروعات الصرف الصحى، مع وضع المقايسات الأمثل فى تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية، والعمل على وضع المقايسة البديلة لكوبرى مصرف الشحات بابجيج بمركز الفيوم حيز التنفيذ لترسيتها.

وتناول الاجتماع، الموقف التنفيذى لمشروعات الخطة الاستثمارية الموحدة للعام المالى (2021 - 2022) بمختلف مجالس المدن فى مجالات أعمال الكهرباء، وتحسين البيئة، وتدعيم وشراء المعدات، وأعمال عدد من الكبارى، وتكاسى المجارى المائية، ورصف الطرق المحلية، كما تم عرض نسب تنفيذ الخطة بكل قطاع من تلك القطاعات، ونسب الصرف بكل مركز من مراكز المحافظة.

كما تناول متابعة مشروعات الهيئة العامة للطرق والكبارى الواقعة ضمن الخطة الاستثمارية، ومشروعات الإدارة المركزية للموارد المائية والرى، ومشروعات مديرية الإسكان والمرافق، والأبنية التعليمية، ومشروعات الطرق المحلية، ومد وتدعيم شبكات الكهرباء، والحماية المدنية "الأمن والإطفاء" والمرور.