2000 وجبة يوميا.. «مطبخ الخير» يبدأ أعماله بقنا لدعم الأسر الأولى بالرعاية

جدة - نرمين السيد - مع مطلع شهر الخير والبركة، يأتى شهر رمضان المبارك، بخير وفير ورزق كثير، ويتسارع الجميع فى سباق الخير، للمشاركة فى كافة المبادرات الخيرية التى تتمثل فى حملات إفطار صائم أو إقامة موائد رحمن، تحقيقاً للرسالة الإنسانية، التى تسهم فى تخفيف العبء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، ليكون "مطبخ الخير" من أوائل المشاركين فى مشاريع الخير هذا العام.





يبدأ رواد مسجد الفتح بشارع 15 مايو فى مدينة نجع حمادى، شمالى محافظة قنا، طقوس اعتادوا عليها منذ سنوات عديدة، لكن هذا العام، قرروا إطلاق فعاليات "مطبخ الخير"، وذلك بإعداد 2000 وجبة يوميًا، لأبناء القرى المحيطة فى المركز والمراكز المجاورة.

وقال المستشار محمد عبد المجيد، أحد القائمين على إعداد "مطبخ الخير"، لـ"دوت الخليج"، إن سباق الخير خلال الشهر الكريم، يبدأ من نهايته، حيث تم الإعداد والاتفاق مع جميع المشاركين من أهل الخير، للعمل على تجميع المبالغ والاتفاق على ما سيتم فعله العام القادم، فى سبيل الترويح والتسهيل عن الأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا.

وتابع عبد المجيد، أنه فى هذا العام، تم عمل مبادرة "مطبخ الخير"، وذلك من خلال تجهيز 2000 وجبة يوميًا، وتوزيعها على الأسر المستحقة، بعد التواصل مع بنك الطعام المصرى، وجمعية تحسين الصحة بنجع حمادى، وتوفير وجبات لحوم وفراخ وكفتة، بالإضافة إلى وجبات جافة للسحور.

وحول التجهيز والإعداد، أوضح عبد المجيد، أنه من بعد صلاة العشاء يتم شراء وتوفير كافة الاحتياجات اللازمة من لحوم وفراخ وخضار وأرز وغيرها من مكونات الوجبات، بعد الاتفاق مع فريق طهى محترف كان يعمل فى إحدى القرى السياحية، وذلك لإعداد وجبات طازجة ولذيذة.

وتابع على محمود، الشيف القائم على الطهى، أن جميع التجهيزات تبدأ من بعد صلاة العشاء، وتستمر حتى العصر، من خلال فرق عمل موزعة عليهم المهام، من تجهيز الخضار وسلق اللحوم وتحميرها، وطهى الطعام، وتعبئته وتغليفه فى علب لبدء عملية التوزيع.

وأكد الشيف على، أن الجميع يعشق هذا العمل الذى يجمعهم على حب الخير وطاعة الله خاصة فى شهر رمضان المبارك، مشيرًا إلى أن الوجبات يتم إعداداها بكميات تكفى الفرد، مع التنويع فى الأطعمة.

وأشار محمد محمود، معلم خبير، وأحد المشاركين فى "مطبخ الخير"، إلى حبه للمشاركة فى كل عام فى مبادرات مسجد الفتح، وذلك من باب التخفيف عن كاهل الأسر الفقيرة والأولى بالرعاية، مشيرًا إلى تبرعات العديد من المواطنين وحتى التجار فى هذا المطبخ، لاستمراره طوال الشهر الكريم.

وتابع، أنه يتم توزيع تلك الوجبات على "مناديب"، معهم كشوف بأسماء المستحقين، ويقومون بتوزيعها عليهم من بعد صلاة العصر حتى قبل أذان المغرب، موجهًا الشكر والتقدير لكل المشاركين والقائمين والمتطوعين فى "مطبخ الخير"، لخدمتهم الأسر الفقيرة.

وقدم محمود، الشكر والتقدير، لكل المساهمين فى رسم البهجة على وجوه المئات من الأسر الأكثر احتياجًا ومحدودى الدخل، دعمًا لظروفهم الاجتماعية طوال شهر رمضان المعظم، خاصة وأن هذا الشهر الكريم أوله رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار.