محافظ دمياط تتابع ملف المتغيرات المكانية

جدة - نرمين السيد - تابعت محافظ دمياط الدكتورة منال عوض، اليوم الإثنين، آلية العمل بملف المتغيرات المكانية بمركز ومدينة دمياط وجهود الوحدة للتعامل مع أية مخالفات يتم رصدها، والخطوات التى يتم اتخاذها للتعامل معها بعد إتمام جميع المعاينات المطلوبة.





جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقدته المحافظ اليوم، مع محمد همام سكرتير عام المحافظة و حازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، لمتابعة آخر المستجدات بملف المتغيرات المكانية بمركز ومدينة دمياط. ووجهت المحافظ بدفع بمنظومة العمل بهذا الملف وإزالة أية مخالفات فورًا، مؤكدة أن المحافظة تولى هذا الملف أهمية بالغة كما يتم متابعته بشكل يومى للتصدى لأية حالات تعد على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والحد من ظاهرة البناء العشوائى.

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