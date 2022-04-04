/690076/ليلى-علوي-عن-أزمة-مسلسل-دنيا-تانية-مفهوش-حاجة-تأذي-المشاعر-وكل-واحد-عارف-شغله

خرجت الفنانة ليلى علوي، لتعلق للمرة الأولى عن الأزمة التي مرت بها الحلقة الأولى من مسلسل دنيا تانية بعد ان أصدر المجلس الأعلى للإعلام قرار بوقف عرضها بسبب مشهد مثير للجدل جمع الفنانة مي سليم بالفنان فراس سعيد.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير أول تعليق من الفنانة ليلى علوي على أزمة ملسلسها دنيا تانية

قالت ليلى علوي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “تفاعلكم”، الذي تقدمه سارة الدندراوي على قناة العربية: “بحترم كل الأراء واسمي وخبرتي مخليني عارفة أنا همثل اي، والمسلسل مفهوش أي أذى لمشاعركم واحنا بنفذ القرار وكل واحد مننا عارف شغله”.

أزمة مسلسل دنيا تانية

هذا وأصدر المجلس الأعلى للإعلام قرار بوقف عرض الحلقة الأولى من مسلسل دنيا تانية سبب عدم حصول العمل على تصريح من الرقابة على المصنفات الفنية بجانب عرضه بالتحايل، كما احتوت الحلقة الأولى من العمل على مشاهد تتعلق بزنا المحارم، لذا قامت قناة النهار للاستجابة لذلك القرار وأعادت الحلقة الأولى من المسلسل بعد حذف المشهد.

وكان قد قال السيناريست أمين جمال مؤلف مسلسل دنيا تانية في تصريح خاص لـ دوت الخليج: “بالغ احترامي للرقابة على المصنفات الفنية والمجلس الأعلى للإعلام ولسعيهم للحفاظ على قيم ومبادئ المجتمع والتي لا نختلف فيها بأي حال”.

وأضاف مؤلف مسلسل دنيا تانية: “ولكن للأسف الشديد لقد تم الحكم على مسلسل دنيا تانية حكما غير صحيح استنادًا فقط على نهاية الحلقة الأولى التي لا تكفي لمعرفة باقى أحداث المسلسل، فالرقابة أصدرت حكمها دون مشاهدة العمل بالكامل لذلك نرجو التريث فى اتخاذ القرارات لحين إثبات عكس ما ورد فى البيان الصادر من الرقابة على المصنفات الفنية”.

أبطال مسلسل دنيا تانية

مسلسل دنيا تانية من بطولة ليلى علوي، مي سليم، مجدي كامل، أشرف زكي، وفاء صادق، فراس السعيد، سيناريو وحوار حمدي التايه، عمرو مؤمن، إبراهيم الصباغ، إشراف على الكتابة أمين جمال، إخراج أحمد عبد العال.

وتعود من خلاله للمشاكة في الماراثون الرمضاني، فكان آخر أعمال ليلى علوي التي عرضت في رمضان مسلسل ‏‏«هي ‏ودافنشي» ‏الذي ‏عرض ‏‏2016 وشاركها في بطولته خالد الصاوي ومي سليم وأحمد سعيد عبد الغني.