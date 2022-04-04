/690074/النائبة-نانسي-نعيم-عضوا بلجنة-اختيار-الأمهات-المثاليات-بجامعة-سوهاج

أختيرت النائبة نانسي نعيم، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، عضوا فى لجنة اختيار الأمهات المثاليات من عضوات هيئة التدريس ،والعاملات، وأمهات الطلاب بجامعة سوهاج، برئاسة الأستاذ الدكتور عبد الناصر يس، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

دوت الخليج

النائبة نانسي نعيم عضوا بلجنة اختيار الأمهات المثاليات بجامعة سوهاج

وتوجهت عضو مجلس النواب، بخالص الشكر والتقدير، للدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، والأستاذ الدكتور ناصر يس، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، على اختيارها عضوا بلجنة اختيار الأمهات المثاليات من عضوات هيئة التدريس ،والعاملات، وأمهات الطلاب بالجامعة.

يذكر أن المستشار الدكتور حنفي جبالي ،رئيس مجلس النواب، التقى عددا من السيدات اللاوتي يعملن بالأمانة العامة للمجلس لتهنئتهم بعيد الأم، ذلك بمشاركة المستشار أحمد مناع الأمين العام للمجلس.

وأكد رئيس المجلس، تقديره الكامل لمكانة المرأة في المجتمع المصري، موضحا أن المرأة المصرية هى صمام الأمان للأسرة المصرية في حماية أبنائها لما تبذله من جهد كبير في تنشئتهم في بيئة صالحة، ومساهمتها الفعالة في تقديم جيل نافع لنفسه ولأهله ووطنه .

ومن جانبهن، أوضحن السيدات العاملات بالأمانة العامة لمجلس النواب بالغ امتانهن وتقديرهن وشكرهن، للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على هذه التهنئة الغالية والكريمة .