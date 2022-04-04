مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 الحلقة 3.. تشهد أحداث مثيرة عن الاخوان

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يترقب عدد من الجمهور عرض مسلسل الاختيار 3 الحلقة 3، خاصة بعد الأحداث المثيرة والرسالة القاسية التي وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يجسده الفنان ياسر جلال خلال أحداث العمل، للراحل محمد مرسي الذي يجسد شخصيته الفنان صبري فواز,

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 الحلقة 3

يعرض مسلسل الاختيار 3 الحلقة 3 على قناة on في تمام الساعة العاشرة إلا عشر في مساء كل يوم من شهر مضان 2022، على ان تكون الاعادة في تمام الرابعة والثلث فجرًِا والثالثة والنصف عصرًا، كما أنه من المقرر عرضه على قناة ON DRAMA أيضًا.

أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 3

يستكمل الاختيار 3 الحلقة 3، في حلقة اليوم الاثنين الأحداث التي رصدتها الحلقة الثانية، والتي كشفت عن سر من أسرار الجماعة الإرهابية التي أفشى بها عم شعبان، قائلا: “بيجندو ويبعتوا الناس سوريا عشان يدربوهم على السلاح ويودوهم سينا وفاكرين انهم سيطرو على مصر بالحكم”.

أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 2

جدير بالذكر أنه رصد مسلسل الاختيار 3 الحلقة 2، خيرت الشاطر في اجتماع مع الرئيس السيسي يطلب منه مساندتهم ضد الجيش الصري، ليتعجب الفريق عبد الفتاح السيسي "ياسر جلال" متسائلا : انتو مين"، ليجاوب الشاطر بأنهم لديهم كفاءة عالية، ولكن بطريقة ساخرة يرفض السيسي عرض خيرت الشاطر، قائلا: أنا وعدت رجلتي اني هتغدى معاهم النهاردة"، فيذهب الشاطر ويلقي ما حدث على محمد مرسي الذي يتعجب من الأمر مطمئنا الشاطر بأنه يعتبروا قد سيطرو على مصر.

كما انتهت برسالة الرئيس السيسي لمحمد مرسي، بعد رفض الأول انضمامه إلى صفهم، فأثناء احتفالية مصر بحرب 6 اكتوبر التي انتهت بقتل السادات، قال له السيسي: “ “دا جيش مصر يافندم وجيش الشعب وطول ما الشعب معاك الجيش عمره ما يبقى ضدك”.

أبطال مسلسل الاختيار 3

مسلسل الاختيار 3 يشارك في بطولته كلا من الفنان أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال وخالد الصاوى، بيومى فؤاد، صبرى فواز، إيمان العاصى، سمر مرسى، أمير المصرى، محمود البزاوى، آدم الشرقاوى، دنيا المصري، ناردين عبد السلام