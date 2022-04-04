/690070/مباحث-إسنا-تنجح-فى-إعادة-سيارة-لمالكها-بعد-سرقتها-من-جنوب-الأقصر

تمكنت مباحث مركز شرطة اسنا جنوب الأقصر، اليوم الاثنين، فى إستجابة سريعة لحادث سرقة سيارة أحد المواطنين بطريق " الأقصر - أسوان "، الزراعي عقب التعدى عليه من جانب مجهولين، فى استعادة السيارة وتسليمها لمالكها بعد 72 ساعة من سرقتها.

دوت الخليج ضباط مباحث مركز شرطة إسنا كانوا قد تلقوا بلاغاً من "ن . ص . ر" سائق السيارة، بتعدي مجهولين عليه بسلاح ناري وسرقة الهاتف المحمول الخاص به، والإستيلاء على سيارته أثناء سيره بطريق الأقصر أسوان الزراعي وفرارهم هاربين. ضباط مباحث مركز شرطة إسنا وبتقنين الإجراءات الأمنية اللازمة، تمكن ضباط مباحث مركز شرطة إسنا، من ضبط مرتكبي الواقعة بأحد الأكمنة المعدة لهما، وبحوزتهم الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه، وبمواجهتهما اعترفا بإرتكابهما الواقعة، وقاما بالإرشاد عن السيارة المسروقة وتم إستعادتها. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.

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