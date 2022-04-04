"المسلسل الوحيد اللي بيخليني أخلص القرآن بسرعة".. متابع يشيد بـ المداح 2

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كشف الفنان حمادة هلال عن إشادات أحد متابعنيه بمسلسل المداح 2، الذي يخوض به السباق الرمضان 2022، معربا عن سعادته بتلك الاشادة.

دوت الخليج يرصد تعليق أحد متابعي حمادة هلال على مسلسل الداح 2

كتب حمادة هلال عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، كاشفا عن تعليق إحدى متابعيه على مسلسل الماح 2 الذي يعرض طوال شهر رمضان 2022 على قناة mbc مصر: “واحد باعتلي يقولي انت المسلسل الوحيد اللي مخليني اخلص القرآن بسرعة في رمضان و انا بتفرج.. مدد”.

تعليقات الجمهور على مسلسل المداح 2

من هنا أتت جميع التعليقات على منشور حمادة هلال بالاتفاق مع متابعه، فقال بعضهم: “أحلى مسلسل في رمضان”، “قسم بالله انا بقيت احلم نفس الاحلام بتاعتك ياعم”، “دا انا قربت اختم القران من الرعب”.

وكان التعليق الابرز بينهم: “سيبك انت من الكلام دا والمسلسل احسن حاجه فيه انه في ذكر كتير وبيخلي الواحد قاعد بيذكر ربنا معاه”، والاخر: “دايما كنا بنقول ليه الدراما و السينما المصرية تفتقر الرعب .. حاليا بقينا نعرف نعمل رعب”.

مسلسل المداح 2

الجدير بالذكر أن مسلسل المداح 2 بطولة كلا من الفنان حمادة هلال والفنانة هبه مجدي، كمال أبو رية، أحمد عبد العزيز، أحمد فؤاد سليم، بسمة ماهر، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، سهر الصايغ، هايدي رفعت، ولاء شريف، أحمد الجوهري، وآخرين والمسلسل من إخراج أحمد سمير فرج، وتأليف أمين جمال ووليد أبو المجد.

ويعرض مسلسل المداح 2 على قناة «mbc مصر»، في تمام الساعة 8 مساء، ويعاد 12 ظهرًا، ويذاع على «mbc مصر 2» في تمام الساعة 5 عصرا، ويعاد 11 مساء.

مسلسل المداح 2 الحلقة 3

ودارت الحلقة الثالثة من مسلسل المداح 2، حول كشف حمادة هلال سر حلمه الثاني، اذ ذهب حمادة هلال لإحدى القرى ليقابل إحدى الفتيات تدعى ولاء الشريف ، وأثناء حديثهما يرى فتاة تجري ليكتشف بأنها تلك الفتاة “جميلة التي رأها مقيدة في حلمه الذي رأه في الحلقة الثانية.

ليكتشف المداح “حمادة هلال” بعد ذلك بأن الفتاة قد تعرضت للسحر من أحد أفراد عائلتها وطلب من شقيقه مواجه باقية إخواتها ليغلق مسلسل المداح 2 الحلقة 3 على صدمة شقيق الفتاة.