/690066/مصرع-طالب-جامعي-أسفل-عجلات-جرار-زراعي-بالقليوبية

توفي طالب بكلية العلوم جامعة بنها اليوم الاثنين، أسفل عجلات جرار زراعي فى مدخل مدينة كفر شكر بطريق بنها المنصورة أثناء عبور الطريق أسفل الكوبرى وتم نقله إلى مستشفى كفر شكر ولفظ أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

دوت الخليج بدات الواقعة بتلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود إشارة من مستشفى كفر شكر بوصول محمد. أ طالب كلية العلوم جامعة بنها مقيم قرية الزمرونية بمدينة كفر شكر صدمها جرار زراعى بمقطورة وتوفى بعد وصوله المستشفى بعدة دقائق الطالب صدمه جرار زراعي على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وتبين أنه أثناء عبور الطالب كوبرى مدخل المدينة صدمه جرار زراعي أسفل الكوبرى بطريق بنها المنصورة وتم التحفظ على السائق والجرار الزراعى إدارة البحث الجنائي وطلبت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بقيادة اللواء محمد العنانى مدير مباحث القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق

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