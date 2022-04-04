/690064/محافظ-كفر-الشيخ-يعتمد-مواعيد-امتحانات-المرحلتين-الابتدائية-والإعدادية

كشف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الاثنين، عن مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2021 م، المقترحة لصفوف المرحلة الابتدائية والإعدادية وتربية خاصة، وتعليم مجتمعي، والتعليم الثانوي العام والفني. دوت الخليج

وقال انه بالنسبة للصف الأول والثاني والثالث الابتدائي، فان التقييم مستمر طوال العام ولا توجد امتحانات بالنظام الجديد، أما الصف الرابع الابتدائي تستمر الإمتحانات لمدة 5 أيام، وتبدأ يوم 8 مايو المقبل حتى 12 مايو، والصف الخامس الابتدائي لمدة 3 أيام، وتبدأ من 7 مايو لـ9 مايو، والصف السادس الابتدائي لمدة 3 أيام، وتبدأ 10 مايو حتى 12 مايو.

امتحانات الصف الأول والثاني الإعدادي

وبشأن امتحانات الصف الأول والثاني الإعدادي ستكون لمدة 5 أيام، تبدأ 7 مايو حتى 11 مايو المقبل، والصف الثالث الإعدادي عام ولغات ومهني لمدة 6 أيام، تبدأ 14 مايو حتى 19 مايو المقبل، أما المرحلة الثانوية " عام وفنى"، الصف الأول والثاني الثانوي العام تبدأ الامتحانات 7 مايو المقبل حتى 19 مايو المقبل، وتتم الامتحانات حسب الجدول الوارد من الوزارة، أما امتحانات النقل للتعليم الفني" صناعي، زراعي، تجاري، فندقي، مزدوج، جداريات" من الثلاثاء 26 أبريل الجاري حتى 19 مايو المقبل، لمدة 14 يومًا تتخللها أجازه الأخوة المسيحيين وعيد الفطر المبارك.