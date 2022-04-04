/690059/طارق-رضوان-الإختيار-يعكس-الرفض-الشعبي-لجماعة-الإخوان-الإرهابية

أشاد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بالجزء الثالث من مسلسل الإختيار “القرار”، مؤكدا أنه يعد انعكاسا لحالة من الرفض واللفظ ضد جماعة الإخوان الإرهابية، التي لطالما أرادت أن تغير إرادة المولي عز وجل وإرادة شعب آبي أن يقبل يحكم بنظام القطيع.

دوت الخليج

طارق رضوان: «الإختيار» اتعكاس لحالة الرفض المجتمعي لجماعة الإخوان الإرهابية

وأكد النائب طارق رضوان، أن الإعلام والدراما يلعبا دور مهما فى المجتمعات كأحد أزراع القوى الناعمة، ومصدر من مصادر زيادة الوعي وبناء الفكر المجتمعي، إضافة إلى دورها في تنمية وعي الشعوب وتحفيز الشباب على تنمية المجتمع وتطويره، ومنع انسياقهم وراء الفكر المتطرف، فضلاعن توعيتهم بأحداث تاريخية لحقبة زمنية فارقة فى تاريخ الوطن.

هذا وتدور أحداث مسلسل الإختيار الجزء الثالث” القرار”، حول فترة زمنية مهمة وفارقة فى تاريخ مصر الحديث، وهي فترة وصول جماعة الإخوان الإرهابية للحكم، وما قدمه رجال الشرطة والجيش المصري من تضحيات وبطولات ستظل خالدة فى ذاكرة التاريخ، حيث يتابع الأحداث من ثورة الـ 30 من يونيو وما تبعها من أحداث هامة مرت على الشعب المصري، و المسلسل من إخراج بيتر ميمي الذي قدم الجزء الأول من المسلسل مع السيناريست باهر دويدار، فيما كتب الجزء الثاني من الاختيار السيناريست هاني سرحان والذي حققوا نجاح باهر.

هذا ويشارك فى بطولة المسلسل الفنان أحمد السقا، وكريم عبد العزيز، وأحمد عز، وسمر مرسي، وأمير المصري، وخالد الصاوي، وبيومي فؤاد، وصبري فواز، وايمان العاصي، ومحمود البزاوي، وناردين عبد السلام، وآدم الشرقاوي، ودنيا المصري.

وكان تناول الجزء الأول من المسلسل قصة استشهاد البطل أحمد منسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين مربع البرث بمدينة رفح أثناء تصديه لهجوم من الإرهابيين، بالإضافة إلى قصص البطولية لبعض أفراد القوات المسلحة.