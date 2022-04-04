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لتمكين الفتيات رياضيا وثقافيا ونشر ثقافة الرياضة النسائية..

وقعت مؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة، بروتوكول تعاون مع نادي البنك الأهلي المصري، بهدف التعاون المتبادل في تمكين الفتيات رياضيًا وثقافيًا ونشر ثقافة الرياضة النسائية.

دوت الخليج البروتوكول يتضمن إطلاق برنامج خاص لأعضاء نادي البنك الأهلي المصري للقضاء على السمنة والحث على ممارسة الرياضة والجري والمشي بإشراف استشاريين تغذية. بروتوكول تعاون بين مؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة ونادي البنك الأهلي المصري و قام بتوقيع البروتوكول الدكتور عمرو حسن رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة واللواء أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي المصري وحضر توقيع البروتوكول الدكتور عمرو الهراس المدير التنفيذي لمؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة والأستاذة إسراء شاكر المنسق العام لرابطة أنتي الأهم الرياضية. تشكيل رابطة تشجيعية نسائية لسيدات نادي البنك الأهلي المصري و صرح الدكتور عمرو حسن، أن المؤسسة سوف تقوم بإجراء الفحص الطبي الوقائي الشامل للكشف المبكر للأمراض غير السارية مجانًا وذلك للعاملين وأعضاء نادي البنك الأهلي المصري، كما أن البروتوكول يهدف إلى دراسة تشكيل رابطة تشجيعية نسائية لسيدات نادي البنك الأهلي المصري على شاكلة رابطة الأندية الأوروبية لتشجيع السيدات على الرياضة. وأكد اللواء أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي المصري، بأن النادي سيقوم بتوفير القاعات لتنظيم ندوات تثقيفية صحية ورياضية وإقامة فاعليات ومهرجانات رياضية لنشر الوعي الرياضي ورفع الثقافة الصحية بين أعضاء النادي. وأضافت إسراء شاكر، بأن رابطة أنتي الأهم الرياضية ستقوم باختيار سفيرة للرابطة من بطلات نادي البنك الأهلي المصري كنموذج قدوة لباقي الفتيات ومرآة توضح لهم أهمية ممارسة الرياضة وإنعكاسها الإيجابي. رابطة أنتي الأهم الرياضية وأكد الدكتور عمرو الهراس، أن إطلاق مؤسسة مصر لرابطة “أنتي الأهم” الرياضية تسعى إلى تمكين المرأة رياضيًا وخلق وعي أسري ومجتمعي بأهمية الرياضة للفتيات والسيدات ونشر ثقافة ممارسة الرياضة النسائية، وتساعد على إعداد المواهب الرياضية النسائية إعدادًا سليمًا من جميع النواحي الخلقية والرياضية والاجتماعية والعمل على تزويدهم بالمهارات الرياضية المختلفة وتنمية القدرات القيادية لديهم.

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