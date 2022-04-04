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أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا، اليوم، بتجديد تعيين صالح الشيخ رئيسا للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بدرجة وزير لمدة عام.

دوت الخليج

قرار جمهوري بتجديد تعيين صالح الشيخ رئيسا للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بدرجة وزير لمدة عام

وجاء قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتجديد تعيين الدكتور صالح عبد الرحمن، رئيسا للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بدرجة وزير لمدة عام، اعتبارا من 10-4-2022.

ونشر القرار بالجريدة الرسمية، صباح اليوم الاثنين الموافق 4\4\2022، بعد الاطلاع على قانون الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 1964، وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 148 لسنة 2021، وعلى ما عرضه رئيس مجلس الوزراء.

وكان الرئيس السيسي أجري أمس اتصال هاتفي مع شقيقه الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، موجها له خالص التهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، ومعرباً عن خالص تمنياته بالتقدم والازدهار لدولة الكويت حكومة وشعباً. و أعرب امير الكويت عن امتنانه للتهنئة واللفتة الكريمة للرئيس بمناسبة الشهر الكريم، متمنيا لمصر حكومة وشعبا كل تقدم وازدهار وسلام.

كما أجرى الرئيس السيسي ، أيضا أمس اتصال هاتفي مع الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، معربا عن خالص تهنئته بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، متمنياً للشعب الأردني الشقيق كل الخير والتقدم والرخاء. وقد أعرب جلالة الملك الأردني عن خالص تقديره على هذه التهنئة الكريمة من أخيه الرئيس السيسي ، داعياً الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على مصر، قيادة وشعباً، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات، وأن يحفظ مصر من كل سوء.