تشهد أسعار الذهب في مصر، اليوم الإثنين، تراجعا مقارنة بالأسعار خلال الفترة الماضية، وذلك بالنسبة لجميع أعيرة الذهب بعد أن شهدت ارتفاع غير مسبوق، نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.

دوت الخليج يستعرض أسعار الذهب في مصر اليوم سعر الذهب عيار 18 قيراط في مصر اليوم الإثنين 4 أبريل: -سجل سعر الذهب عيار 18 قيراطا في مصر اليوم الإثنين٨٣٦ جنيه للجرام. سعر الذهب عيار 21 قيراط في مصر اليوم الإثنين 4أبريل : -سجل سعر الذهب عيار 21 قيراطا في مصر اليوم الإثنين٩٧٥جنيها للجرام. سعر الذهب عيار 24 قيراط في مصر اليوم الإثنين 4أبريل: -سجل سعر الذهب عيار 24 قيراط في مصر اليوم الإثنين ١١١٤ جنيها للجرام. -الاوقية: ١٩٢٦ دولار

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «انخفاض ملحوظ».. أسعار الذهب اليوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.