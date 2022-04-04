تعرف على مواعيد عمل بنك مصر فى رمضان 2022

يبحث العديد من عملاء بنك مصر، عن مواعيد عمل بنك مصر في رمضان، باعتبار أن كل البنوك تقوم بتغيير مواعيدها في رمضان.

دوت الخليج

مواعيد عمل بنك مصر فى رمضان 2022 الآن

إدارة بنك مصر قررت تغيير مواعيد البنك في شهر رمضان المبارك، علي أن تبدأ مواعيد العمل داخل البنك في التاسعة والنصف صباحا وتنتهي الساعة الواحدة والنصف ظهرا.

يمتاز بنك مصر بكثرة فروعه وكثرة ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في مختلف المحافظات، لذا يعتبر أحد أبرز البنوك في مصر.

بنك مصر

تأسس بنك مصر عام 1920 على يد طلعت حرب، من أجل استثمار المدخرات القومية وتوجيهها لتسريع النمو الاقتصادي والاجتماعي، ة وهو أول بنك وطني مصري خالص يؤسسه مصريون ويمتلكه المصريون بنسبة 100%..

شهادة طلعت حرب من بنك مصر 2022

وكان قد أعلن بنك مصر، عن عودته لإصدار الوعاء الإدخاري الجديد، من خلال شهادة "طلعت حرب".

شروط شهادة طلعت حرب من بنك مصر 2022

-الشهادة تبدأ من 1000جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأشخاص العاديين أو القصر.

-يمكن الاقتراض بضمان الشهادة، فضلا عن إمكانية إصدار البطاقات الائتمانية بضمانها.

-يمكن استرداد الشهادة من أي فرع من فروع بنك مصر بعد مرور 6 أشهر اعتبار من يوم العمل التالي لتاريخ الإصدار.

وأكد بنك مصر، أنه يمكن شراء شهادة طلعت حرب من أي فرع من فروع البنك، والتي يصل عددها لأكثر من 750فرع ووحدة مصرفية في مختلف محافظات الجمهورية.

إعلان بنك مصر رمضان 2022

هذا واحتل إعلان بنك مصر، تفاعلا كبيرا من خلال عمليات البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي اليومين الماضيين.

الفنانة شيرين عبد الوهاب، قدمت أغنية «يا معافر» خلال الإعلان، التي جذبت العديد من المتابعين، الأمر الذي جعلها تتصدر جوجل تريند بعد طرحها الجمعة الماضية علي موقع الفيديوهات "يوتيوب".

إعلان بنك مصر يحصد العديد من المشاهدات

إعلان بنك مصر في رمضان 2022 حصد العديد من المشاهدات والتي جعلته يتخطي حاجو الـ 11 مليون مشاهدة علي موقع الفيديوهات "يوتيوب"، لتتصدر الفنانة شيرين عبدالوهاب جوجل تريند في عدد من الدول العربية.