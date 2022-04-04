حكم تلقى لقاح كورونا فى نهار رمضان (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأضاف فى رده على سؤال حلقة اليوم من برنامج "فتاوى رمضانية" الذى يقدمه على موقع "دوت الخليج": "هل لقاح كورونا فى نهار رمضان يفطر؟"، أن لقاح كورونا مثل الحقنة لأنه يؤخذ عن طريق الحقن، وبما أن الحُقن لا تفطّر فى رمضان فأخذ لقاح كورونا فى رمضان أو غير لقاح كورونا لا تفطر.
وأوضح أن أى شىء يدخل جسم الإنسان بعيدا عن المدخل الطبيعى فى الإنسان "الفم، الأذن، وفتحة الشرج"، أما ما كان بالوريد لا يفطر، والله أعلم.
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