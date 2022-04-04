لبيع منتجات شركات الغزل والنسيج.. افتتاح أول فروع «nit» فى مايو

جدة - نرمين السيد - تفقد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، الاستعدادات والتجهيزات الجارية لافتتاح أول الفروع التى تحمل العلامة التجارية "nit" المملوكة لشركة ECH (Egyptian Cotton Hub) فى مايو، لتسويق وبيع منتجات الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، والذى يقع بمنطقة الكوربة بمصر الجديدة.





وتم تصميم ديكور داخلى لفروع التجزئة بهدف توحيد تصميم فروع الشركة وتهيئة مناخ مميز للتسوق يضاهى ما توفره الشركات العالمية العاملة فى السوق المصرية.

وتشمل خطط عمل الشركة تطوير مبيعات السوق المحلية من خلال البيع المباشر لمستهلك التجزئة تحت علامة تجارية جديدة موحدة، وكذلك إحداث نهضة شاملة فى مجال تصميم المنتجات بالتعاون مع مصممين محترفين، كما يجرى تطوير منافذ البيع من خلال إنشاء شبكة متميزة من الفروع الحديثة وتوفير خدمة التسوق الإلكترونى.

وتختص الشركة بإدارة أنشطة البيع والتسويق بشركات القابضة للقطن والغزل والنسيج فى السوق المحلية والأسواق الخارجية بأسلوب احترافى يتناسب مع الاستثمارت الضخمة الجارى ضخها فى تطوير قطاع الغزل والنسيج، بهدف الحفاظ على مكانة القطن المصرى عالميا بمنتجات مصنوعة بالكامل فى مصر، وإعادة تعريف المستهلك المصرى بمنتجات الشركات التابعة واستعادة الحصة السوقية.

ومن المقرر أن يتم افتتاح فرع الكوربة وجناح فى سلسلة محلات "دبنهامز" فى مول "كايرو فيستيفال سيتى" بالقاهرة الجديدة خلال شهر مايو المقبل، بالإضافة إلى عدد من الفروع الأخرى محليًا وعربيًا قبل نهاية عام 2022.

كما تستهدف الشركة تنشيط عمليات البيع لتجار الجملة وإضافة عملاء جدد، وزيادة المبيعات للمؤسسات والشركات والمصانع، إلى جانب تطوير مبيعات أسواق التصدير والذى يحتل أهمية قصوى فى نجاح مشروع التطوير، حيث إن نحو 60% من الطاقات الإنتاجية الجديدة موجهة نحو الأسواق العالمية، من خلال الاشتراك فى المعارض الدولية والتوسع فى البيع للعملاء الحاليين واستهداف عملاء جدد، خصوصا فى ظل وجود فريق للبيع والتسويق بالشركة يتمتع بخبرة كبيرة فى التصدير للأسواق العالمية.