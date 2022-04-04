ضبط 2371 قضية تموينية بإجمالى 378 طنًا خلال شهر مارس بالجيزة

جدة - نرمين السيد - تمكنت أجهزة محافظة الجيزة، بالاشتراك مع مباحث التموين، من ضبط 2371 قضية تموينية متنوعة خلال الشهر الماضى، بإجمالى مضبوطات حوالى 378 طنًا، وذلك فى إطار الحملات التى شُنت على المحال العامة والأسواق على مستوى المحافظة.





وكلف أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بالتعاون مع مديرية ومباحث التموين والطب البيطرى، بشن حملات مكثفة للرقابة والتفتيش على المنشآت التجارية والمحال العامة، للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات المطروحة بالأسواق، ومراجعة البيانات المدونة على السلع، ومنع صور الغش التجارى، والتلاعب فى أسعار السلع الأساسية، وذلك حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأشار إلى أن الحملات تأتى استكمالًا للمجهودات التى تشنها المحافظة لتحقيق الدور الرقابى للتصدى لجشع وتلاعب بعض التجار ولضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وكشف تقرير تلقاه محافظ الجيزة من يحيى زغلول مدير مباحث التموين بالجيزة عن مجهودات الإدارة خلال الشهر الماضى، والتى شملت ضبط عدد من القضايا المتنوعة.

ففى مجال الغش التجارى والتدليس، أسفرت الحملات عن ضبط 89 قضية متنوعة بإجمالى مضبوطات حوالى 377 طنًا، عبارة عن قمح ودقيق وأرز وسكر ومخللات ومطهرات وشيكولاتة وزبدة فول سودانى وجبن وموتزريلا وتوابل ومكسرات ومنتجات ألبان وصلصة وزيوت وخل تفاح وذرة وعصائر ومشتقات لحوم ودهون حيوانية ولحوم مجمدة ومفروم وغيرها، وجميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وغير مطابقة للمواصفات القياسية.

وتضمّن التقرير ضبط 776 قضية فى مجال المطاحن والمخابر البلدية، تنوعت ما بين قضايا تجميع والاستيلاء على دقيق بلدى مدعم، وعدم حمل شهادة صحية، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وناقص الوزن، وإدارة مخبز بدون ترخيص إضافة إلى ضبط 516 قضية فى مجال المواد البترولية، لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع أسطونات البوتاجاز بأكثر من السعر الرسمى، وتجميع والاستيلاء على مواد بترولية مدعمة من قبل الدولة.

وفى مجال المحال العامة، ضُبطت 912 قضية، وفى مجال البدالين التموينين تم ضبط 70 قضية لعدم الإعلان عن الأسعار إلى جانب تحرير 9 قضايا للذبح خارج المجازر الحكومية.

وتمكنت محافظة الجيزة من خلال حى شمال الجيزة من ضبط سيارة ربع نقل تحمل طن ونصف دقيق مدعم بلدى بدون أذون نقل أو مستندات تسليم، وذلك خلال حملة اشترك بها إدارة، وتم التحفظ على السيارة والمضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة.