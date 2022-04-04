وظائف شاغرة بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسى 2023/2022 (قدم من هنا)

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فتح باب التقديم للعمل بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسى 2023/2022، ابتداءً من اليوم الإثنين الموافق 4 إبريل 2022 ولمدة خمسة عشر يوما.





ومن المقرر أن يبدأ التقديم من اليوم الاثنين الموافق من 4 أبريل 2022 ولمدة خمسة عشر يوماً، إلكترونيًا عبر الرابط التالى: https://ejsadm.moe.gov.eg.

وأضافت الوزارة، فى بيان، أن الوظائف المتاح التقدم إليها هى: مدير مدرسة، وكيل مدرسة، معلم فصل رياض أطفال، معلم (Math)، معلم (Science)، معلم لغة عربية، معلم لغة إنجليزية، معلم تربية رياضية، معلم تربية فنية، معلم تربية موسيقية، معلم غرفة مصادر "أطفال احتياجات خاصة"، أخصائى نفسى، أخصائى اجتماعى، معلم تكنولوجيا المعلومات ICT ومهارات مهنية.

وبينت الوزارة، أن خطوات التقدم للمعلمين ستكون عن طريق ملء استمارة إلكترونية بالبيانات الشخصية والمؤهلات العلمية، بالإضافة إلى الإجابة على الأسئلة التى تقيس مدى قدرة المتقدم على القيادة والتعليم والتعلم وتهيئة بيئة تعليمية للابتكار وحب التعلم وامتحان تحديد مستوى لغة إنجليزية.

وشددت الوزارة على المتقدمين بضرورة قراءة شروط التقدم المعلنة عبر الموقع الإلكترونى المذكور أعلاه قبل بدء إجراءات التسجيل والالتزام بها، ومن يخالف هذه الشروط يعرض نفسه للاستبعاد نهائياً ولن يكون له حق إعادة التسجيل أو الرجوع على الوزارة بأى حق قانونى.

وطالبت الوزارة المتقدمين بضرورة التأكد من خدمة الإنترنت لديهم قبل بدء مراحل التسجيل، حيث سيكون لكل متقدم فرصة واحدة فقط للتسجيل من خلال الحاسب الآلى فقط ولن يُسمح بإعادتها مرة أخرى، بالإضافة إلى التأكد من تفعيل البريد الإلكترونى الشخصى وكتابته بطريقة صحيحة ورقم موبايل مفعل وصحيح، حيث أنه سيكون أداة التواصل فى حالة اجتياز الاختبار وإرسال النتيجة.